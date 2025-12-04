Undersköterska till Vård och omsorg
Habo kommun, Socialförvaltningen / Undersköterskejobb / Habo Visa alla undersköterskejobb i Habo
2025-12-04
, Mullsjö
, Jönköping
, Aneby
, Tidaholm
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Habo kommun, Socialförvaltningen i Habo
Undersköterska i Habo kommun - här gör du verklig skillnad!
Nu söker vi engagerade undersköterskor till äldreomsorgen i Habo. Hos oss är du inte en i mängden - du är avgörande för att våra äldre ska leva ett självständigt, värdigt och tryggt liv. Vi söker undersköterskor, för tillsvidareanställning, inom äldreomsorgens samtliga verksamheter. Där behovet är störst och du matchar med arbetsplatsen, där får du din tjänst. Du har dock möjlighet att önska vilket område du vill arbeta inom.
Vill du arbeta i en verksamhet där du både utvecklas och får bidra till livskvalitet - varje dag?
I Habo får du det bästa av två världar: ett varmt arbetsklimat i en växande kommun, med naturen runt hörnet och goda pendlingsmöjligheter. Buss och tåg hit går ofta, och du parkerar självklart gratis om du kör.
Arbetstiden är förlagd dag och kväll under både vardagar och helger.
Dessutom erbjuder vi dig:
Friskvårdsbidrag upp till 2 000 kr/år
Medarbetarpåverkan i schema
Silviahemscertifierad verksamhet och utvecklingsarbete med bl.a. BPSD och Senior Alert
Arbetsuppgifter
Som undersköterska hos oss arbetar du nära de personer du stödjer. Du utför:
* Individanpassad omvårdnad med fokus på självständighet.
* Delegerade hälso- och sjukvårdsuppgifter.
* Rehabiliterande insatser.
* Dokumentation och planering är viktigt då du är med och utformar vardagen för brukarna.
* I hemtjänst och hemteam är du dessutom en nyckelperson i att skapa trygga hemgångar och kontinuitet med få personal runt varje brukare.Kvalifikationer
Vi söker dig som är utbildad undersköterska, med dokumenterad erfarenhet från verksamhetsområdet och vill vara del av verksamheter som byggs och utvecklas tillsammans. Du arbetar självständigt, men trivs i team.
Hos oss är det viktigt att du behärskar svenska i tal, läs och skrift, har god datavana samt kan utföra delegerade hälso- och sjukvårdsinsatser.
Du bemöter alla människor med värdighet, och du delar vår värdegrund:
Engagemang. Närhet. Ansvar.
Körkort är meriterande och ibland ett krav, beroende på arbetsplats.
Oavsett om du brinner för demensomsorg, vill bidra till trygga hemgångar, trivs med hemtjänstens vardagsvariation eller vill vara nattens trygghet, hos oss kan du hitta din arbetsplats.
Välj din inriktning, byt inte arbetsplats för att utvecklas.
Välkommen in i vår gemenskap!
ÖVRIGT
Habo kommun eftersträvar mångfald bland personalen avseende ålder, kön och kulturell bakgrund. Vår värdegrund utgår från begreppen Engagemang, Närhet och Ansvar.
I Habo kommun tillämpar vi rökfri arbetstid.
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen hos Habo kommun samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt och inte via e-post eller pappersformat. Förbered dig genom att ha ditt CV klart som du ska bifoga till ansökan. Du har också möjlighet att bifoga personligt brev och andra dokument.
Om du av någon anledning inte kan registrera din ansökan i vårt e-rekryteringssystem kan du skicka din ansökan till: Habo kommun, HR-enheten, Box 212, 566 24 Habo. Ange referensnummer på din ansökan.
Ansökningshandlingar returneras ej.
Inför rekryteringsarbetet har Habo kommun tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025-436". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Habo kommun
(org.nr 212000-1611) Arbetsplats
Habo kommun, Socialförvaltningen Kontakt
Verksamhetschef
Tina Jensen tina.jensen@habokommun.se 036-442 83 50 Jobbnummer
9627951