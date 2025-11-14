Undersköterska till vår hemtjänst
Kooperativet Hjärtpunkt Skiljebo är en privat, ekonomisk förening. Vi bedriver mötesplats, förskola, fritidsgård och hemvård.
Arbetsbeskrivning
Som medarbetare inom hemtjänst ger du god omvårdnad och social omsorg. Dina arbetsuppgifter innebär att hjälpa och stödja kunden i det dagliga livet för att främja och tillgodose välmående. Du utför även arbetsuppgifter på delegering.
Kompetens
Du är undersköterska med bevis om skyddad yrkestitel, alternativt vårdbiträde med minst 2 års erfarenhet av omvårdnad. Du har gärna tidigare erfarenhet av arbete inom hemtjänst Du har goda kunskaper i svenska både i tal och skrift. Du ska kunna cykla
För att lyckas i denna roll bör du ha genuint intresse för människor och en känsla för god omsorg. Du är ansvarsfull och har lätt för att arbeta självständigt och samtidigt ha ett gott samarbete med kollegor, kunder och anhöriga.
Inför en anställning begär vi utdrag ur belastningsregistret.
Arbetstid/varaktighet
Tillträde snarast enligt överenskommelse.
Dag- helg och kvällstjänstgöring.
Lön enligt överenskommelse. Individuell lönesättning tillämpas.
Intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan ansökningstiden gått ut.
Vi undanber oss all hjälp med rekrytering Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-14
E-post: hemtjansten@skiljebo.se Arbetsgivare Kooperativet Hjärtpunkt Skiljebo ekonomisk fören
Skiljeboplatsen 1B (visa karta
)
723 41 VÄSTERÅS Arbetsplats
Kooperativet Hjärtpunkt Skiljebo ek fören Kontakt
Verksamhetschef
Emma Sjöberg hemtjansten@skiljebo.se Jobbnummer
9605290