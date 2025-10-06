Undersköterska till urologimottagningen i Kungsbacka
Vi erbjuder dig ett spännande uppdrag som undersköterska där du kommer att ha en viktig roll i såväl det dagliga arbetet som i det framtida utvecklingsarbetet.
Om arbetet
I din roll kommer du att utföra sedvanliga undersköterskeuppgifter på en urologimottagning. Exempelvis kommer du att omhänderta patienter före, under och efter läkar- eller sjuksköterskeundersökningar. Du kommer också att ha viss egen mottagning.
Du ingår i teamet på Urologimottagningen Kungsbacka med sjuksköterskor och undersköterska. Du kommer att arbeta på en arbetsplats som kännetecknas av god laganda, humor och hög ambitionsnivå där varje medarbetare är en viktig länk. Viss placering kan ibland komma att ske på någon av våra andra urologiska mottagningar i Halland. Du kommer att arbeta tillsammans med oss i ett av Sveriges ledande team inom specialiserad urologisjukvård.
Om arbetsplatsen
Urologimottagningen i Kungsbacka tillhandahåller urologisk öppenvård till invånare i Halland. Vi har mottagningsverksamhet med nybesök och återbesök där vi gör utredningar och behandlingar av sjukdomar i övre och nedre urinvägar. Vi behandlar också inkontinens och stensjukdomar. Urologimottagningen är en del av Urologikliniken i Halland och vi samarbetar regelbundet med urologimottagningarna i Halmstad och Varberg.
Om dig
Vi söker dig som är utbildad undersköterska med intresse för urologi. Har du tidigare erfarenhet inom urologi och/eller mottagningsarbete ser vi detta som meriterande.
Vi söker en kollega med god samarbetsförmåga, professionalitet och kan prioritera i arbetet för att kunna anpassa sig till ett stundtals högt arbetstempo. Ett trevligt förhållningssätt ser vi som en självklar egenskap hos dig. Vi värdesätter också att du har ett positivt bemötande och en utpräglad servicekänsla så att du bidrar till ett gott arbetsklimat. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Välkommen med din ansökan!
Intervjuer sker 29/10 och 5/11
Vårt erbjudande
För oss är det viktigt att du ska trivas och utvecklas i ditt arbete. Region Halland erbjuder dig som undersköterska eller skötare möjligheten att gå vårt skräddarsydda introduktionsprogram - Basmånader för undersköterskor och skötare. Mer om detta introduktionsprogram samt övriga förmåner kan du läsa om https://www.regionhalland.se/jobb-och-karriar/vara-yrken/underskoterska?mtm_campaign=RH_yrkessida_usk_jobbannonser.
Om Region Halland
Region Halland är till för alla som bor och arbetar här i Halland. Vi är över 8 000 medarbetare inom 370 olika yrken som alla arbetar för att erbjuda en god hälso- och sjukvård och att främja tillväxt och utveckling. Vi ansvarar också för kollektivtrafiken i Halland och driver frågor inom områden som näringsliv, kultur och utbildning. Vår vision är "Halland - bästa livsplatsen" och med det menar vi att Halland ska bli den bästa platsen att bo på, utbilda sig, arbeta och driva företag i. Vi har kommit en bra bit på vägen, välkommen att följa med oss på vår resa! https://www.regionhalland.se/om-region-halland/
Strävan efter jämställdhet, mångfald och likvärdiga villkor är både en kvalitetsfråga och en självklar del av Region Hallands värdegrund.
Region Halland krigsplacerar all tillsvidareanställd personal.
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-20 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/916". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Halland
(org.nr 232100-0115) Arbetsplats
Hallands sjukhus, Kungsbacka Kontakt
Sarah Emanuelsson VC tom 30/11 0340-662778 Jobbnummer
9540990