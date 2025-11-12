Undersköterska till Surahammars Vårdcentral
Praktikertjänst AB / Undersköterskejobb / Surahammar Visa alla undersköterskejobb i Surahammar
2025-11-12
, Hallstahammar
, Västerås
, Köping
, Sala
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Praktikertjänst AB i Surahammar
, Västerås
, Köping
, Sala
, Fagersta
eller i hela Sverige
Undersköterska till Surahammars Vårdcentral
Vi söker en engagerad och flexibel undersköterska som vill bli en del av vårt team på Surahammars vårdcentral.
Du kommer framför allt att arbeta med provtagning i vårt laboratorium, men även stötta upp i receptionen, assistera läkarna vid olika undersökningar och ingrepp, vid behov hjälpa till med städning med mera.
Hos oss är ingen dag den andra lik - och det är precis det som gör jobbet roligt!
Vem är du?
Du är en person som:
- Är utbildad undersköterska med erfarenhet av provtagning och gärna primärvård
- Trivs med patientkontakt och har hög social kompetens
- Är flexibel och lösningsorienterad - du ser hellre möjligheter än hinder
- Är snabb och strukturerad i ditt arbete, utan att kompromissa med kvaliteten
- Gillar lagarbete och bidrar till en positiv stämning på arbetsplatsen
Vad erbjuder vi?
Hos oss får du:
- Härliga kollegor
- En arbetsplats där man hjälper varandra och där man får vara sig själv
- Ett arbetssätt där du lär känna patienter över tid Varierade arbetsuppgifter och möjlighet att utvecklas i rollen
- Ett gott arbetsklimat med korta beslutsvägar
- Ta del av Praktikertjänsts fina förmåner, inklusive bl a generöst friskvårdsbidrag
Vi är ett engagerat team som brinner för god vård, god service och ett gott arbetsliv.
Låter detta som rätt plats för dig?
Skicka din ansökan med CV och ett personligt brev till oss.
Referenser tas alltid innan anställning sker.
Intervjuer sker löpande.
Om Praktikertjänst
Praktikertjänst startade för över 65 år sedan och är en av Sveriges största vårdgivare. Vi har 750 mottagningar, från Vittangi i norr till Ystad i söder, som drivs av praktiker som tillsammans äger hela Praktikertjänst. Vi är övertygade om att det skapar engagemang, delaktighet, fokus på kvalitet, kontinuitet samt kompetensutveckling - och är en viktig anledning till att vi varje år hamnar i topp vad gäller både nöjda patienter och medarbetare. Hos oss får du en trygg anställning med fina förmåner och goda möjligheter till både personlig och professionell utveckling. Vi vet att våra medarbetares välbefinnande är grunden till nöjda patienter och i det långa loppet, ett mer välmående samhälle. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-07 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/802". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Praktikertjänst AB
(org.nr 556077-2419) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Praktikertjänst Surahammars Vårdcentral Kontakt
Hanna Trillkott hanna.trillkott@ptj.se Jobbnummer
9600278