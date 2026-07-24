Undersköterska till Stortorps äldreboende
Huddinge kommun, Ekgården särsk boende / Undersköterskejobb / Huddinge Visa alla undersköterskejobb i Huddinge
2026-07-24
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Värderar du närhet, att växa och skapa de bästa förutsättningarna för alla som bor och verkar i Huddinge kommun? Då erbjuder vi mängder av karriärmöjligheter i en välfungerande och växande kommun med både natur och storstadspuls runt hörnet. Hos oss känner du dig trygg, delaktig och stolt när vi med kraft gör skillnad, varje dag. I Huddinge kommun arbetar vi för att skapa ett hållbart samhälle, där natur, teknik och god service samspelar. Huddinge är en stor Stockholmskommun med cirka 6 400 medarbetare och fler än 110 000 invånare.
Om du har skyddade personuppgifter ber vi dig att kontakta den kontaktpersonen som finns angiven i annonsen.
Huddinge kommun arbetar för att vara en trygg, rättssäker och professionell verksamhet. Som en del av vår rekryteringsprocess kan vi därför komma att genomföra bakgrundskontroller och begära registerutdrag i slutskedet av vissa rekryteringar. Om du blir aktuell för detta får du tydlig information och möjlighet att lämna ditt samtycke innan kontrollen genomförs.
Socialförvaltningen ansvarar för individ- och familjeomsorg, äldreomsorg och omsorg för personer med funktionsnedsättningar. Vi arbetar förebyggande med stöd, insatser och myndighetsutövning till barn, ungdomar, familjer, vuxna, äldre och personer med funktionsnedsättning.
Vårt uppdrag är att öka individers förutsättningar att leva under så bra levnadsvillkor som möjligt samt att stärka individer till att leva ett självständigt liv. Vi är en socialtjänst som ligger i framkant i preventionsarbetet och i omställningsarbetet till en än mer lätt tillgänglig och kunskapsbaserad socialtjänst.
2 plats(er). Publiceringsdatum2026-07-24Om tjänsten
Stortorps äldreboende i Trångsund ligger i ett naturskönt parkområde med vacker utsikt över sjön Drevviken. Här erbjuder vi en lugn och trivsam miljö där vårt främsta fokus är att skapa en trygg, meningsfull och värdig vardag för våra boende.
Boendet består av två enheter: Nygården med 47 lägenheter, varav 29 platser är anpassade för personer med demenssjukdom, samt Ekgården med 40 lägenheter för personer med demenssjukdom.
Vi är en Stjärnmärkt verksamhet, vilket innebär att vi arbetar strukturerat och kunskapsbaserat inom demensvård. Vi utvecklar ständigt våra arbetssätt och strävar efter hög kvalitet, ett professionellt bemötande och en personcentrerad omsorg.
Vi söker dig som vill vara med och göra verklig skillnad i människors vardag. Som undersköterska hos oss arbetar du personcentrerat och utgår från varje individs behov, önskemål och förutsättningar. Du planerar, genomför och dokumenterar vård- och omsorgsinsatser med fokus på att se människan bakom sjukdomen.
Arbetet utgår från socialtjänstlagen och omfattar även hälso- och sjukvårdsinsatser enligt hälso- och sjukvårdslagen efter delegering från sjuksköterska. Dokumentation sker enligt gällande lagstiftning och är en självklar del av det dagliga arbetet.
Vi arbetar med ett digitalt först-arbetssätt, där välfärdsteknik är en naturlig del av omsorgen. Genom exempelvis trygghetssensorer och digitala lås kan vi arbeta mer förebyggande, skapa ökad trygghet och ge våra boende en mer individanpassad omsorg.
Hos oss blir du en del av en arbetsplats där samarbete, ansvarstagande, utveckling och ett gott bemötande är grunden för vårt arbete. Vi hjälps åt, delar kunskap och arbetar tillsammans för att ge våra boende den bästa möjliga omsorgen.
Tjänsten avser tillsvidareanställning. Deltid 75%. Arbetstiderna är förlagda till dag, kväll och varannan helg.
Tillträde enligt överenskommelse. Provanställning kan komma att tillämpas.
Vem är du?
Vi söker dig som är utbildad undersköterska och har erfarenhet av att arbeta med personer med demenssjukdom. Kunskap om BPSD (beteendemässiga och psykiska symtom vid demens) samt utbildningar inom demensområdet är meriterande.
Du arbetar personcentrerat och utifrån äldreomsorgens värdegrund, där varje människas värdighet, självbestämmande och integritet står i centrum.
Arbetet är varierande och stundtals fysiskt krävande. Därför behöver du ha god arbetsförmåga, kunna prioritera och behålla lugnet även när tempot är högt.
Vi tror att du är en person som:
• är trygg i din yrkesroll och tar ansvar för ditt arbete
• har ett professionellt och respektfullt bemötande
• är lösningsfokuserad och ser vad som behöver göras
• samarbetar väl med kollegor och bidrar till en god arbetsmiljö
• kan prioritera och strukturera ditt arbete även under perioder med högt tempo
• är flexibel och har lätt att anpassa dig till förändringar
• har god digital kompetens och använder digitala system och mobiltelefon som naturliga arbetsverktyg
• uttrycker dig mycket väl i tal och skrift, då dokumentation är en viktig del av uppdraget.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
För oss är dina personliga egenskaper minst lika viktiga som din erfarenhet. Vi söker dig som delar våra värderingar, har ett genuint engagemang för äldreomsorg och vill bidra till ett arbetsklimat där respekt, samarbete och omtanke präglar det dagliga arbetet.
Varför Huddinge?
För att vi ska kunna utföra vårt uppdrag är du som medarbetare i Huddinge kommun det viktigaste vi har. Därför erbjuder vi en rad förmåner för ett hållbart arbetsliv och för att underlätta din vardag. http://www.huddinge.se/formaner
(Rosa.Karlsson-Inanoglu@huddinge.se
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Upplysningar
Frågor om tjänsten besvaras av enhetschef Zheni Ivanova tel.08-535 353 01Zheni.Ivanova@huddinge.se
Vi tar inte emot ansökningar via mail.
Utdrag ur belastningsregistret kommer att begäras vid anställning.
Varmt välkommen med din ansökan!
Vi undanber oss alla erbjudanden om annonsering och rekryteringshjälp i samband med denna annons. För att vi ska kunna hantera alla ansökningar på bästa sätt ber vi dig att söka direkt via våra utannonserade tjänster. Vi tar inte emot spontana ansökningar via e-post. Vårt rekryteringssystem kan inte hantera anonyma ansökningar eller sökande med skyddade personuppgifter. Om du har skyddade personuppgifter ber vi dig att kontakta den kontaktpersonen som finns angiven i annonsen.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C337226". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Huddinge Kommun
(org.nr 212000-0068)
Stortorpsvägen 41 B (visa karta
)
142 65 TRÅNGSUND Arbetsplats
Huddinge kommun, Ekgården särsk boende Kontakt
Enhetschef
Undersköterska till Stortorps äldreboende Ekgården zheni.ivanova@huddinge.se +46853535301 Jobbnummer
10011190