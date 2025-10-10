Undersköterska till Skoga Seniorcentrum, Solna stad
Är du en undersköterska på jakt efter ett intressant och utvecklande arbete och vill vara en del av ett härligt team i en uppskattad verksamhet? Då har vi på Skoga tjänsten för dig! Publiceringsdatum2025-10-10Om företaget
Välkommen till Skoga - ett äldreboende vackert beläget i Huvudsta med utsikt över Ulvsundasjön.
Skoga drivs i kommunal egen regi. Här finns 100 boende och cirka 120 medarbetare. Vi är en blandad personalgrupp med en variation av etniciteter och åldrar, som brinner för det vi gör och sätter stor ära i att göra ett gott arbete.
Vårt arbete utgår alltid från våra värdeord: Förtroende, Medmänsklighet och Professionalitet.
Vår profil är trädgård, natur och utevistelse och vi värnar om en omväxlande vardag för våra boende med både fysiska och sociala aktiviteter så som firande av högtider, filmvisningar, trädgårdscafé och träning. Hos oss finns enheter för boende med ett stort omvårdnadsbehov och för boende med demenssjukdomar. Vi har även korttidsplatser samt växelvård.
Vårt erbjudande
- God och gedigen introduktion
- Fantastiska kollegor som ger arbetsglädje och möter dig med stort hjärta och varma händer.
- Nära samarbete med verksamhetschefer och kvalitetssamordnare
- Lokaler med goda kommunikationsvägar
- Vackert belägen arbetsplats med en fantastiskt fin trädgård med fruktträd och bärbuskar och vacker utsikt över Ulvsundasjön
- Tillgång till Solna stads Webbaserad utbildningar i kompetensportalen
- Goda möjligheter till fortutbildning
- Läs gärna mer om Solna stad som arbetsgivare https://www.solna.se/jobba-hos-oss/solna-stad-som-arbetsgivare
Vad innebär arbetet?
Som undersköterska på Skoga seniorcentrum är ditt uppdrag att tillsammans med dina kollegor skapa en trygg miljö för de boende Du ska ge en god omvårdnad och tillsammans med boende planera och genomföra aktiviteter och utevistelse, till exempel i vår vackra trädgård, med målet att de boende ska ha en meningsfull vardag.
I dina arbetsuppgifter ingår bland annat
- kontaktmannaskap: följa och utföra insatser i boendes genomförandeplan
- erbjuda aktiviteter/samvaro som ger en meningsfull vardag, och utevistelse
- dokumentation i social journal (Life Care)
- I rollen finns det karriär och utvecklingsmöjligheter till att exempelvis bli kvalitetsledare, aktivitetsledare eller andra ledande eller ombudsroller
- utföra medicinska insatser efter delegation och samarbeta med ansvarig sjuksköterska och paramedicinare
- serviceuppgifter som tvätt, städ, servering av mat, bakning, övriga praktiska uppgifter
- vårt digitala arbetsverktyg är mobiltelefoner och datorer. Det innebär att du behöver ha en fungerande BankID för att kunna logga in och arbeta i systemet.
Arbetet är förlagt både dag och kväll vilket innebär att helgtjänstgöring ingår i tjänsten.
Vem söker vi?Kvalifikationer
- Undersköterskeutbildning samt godkänd skyddad yrkestitel som undersköterska från Socialstyrelsen.
- God kunskapar i svenska tal och skrift.
- God kunskap om vård- och omsorgsarbete.
- Goda kunskaper om åldersrelaterade sjukdomar och symptom.
- God digital vana på en sådan nivå som dessa arbetsuppgifter kräver.
- God kunskaper av social dokumentation.
- Tjänsten kräver Mobilt bank ID för inloggning i olika system.
Vi ser det som meriterande om du har
- erfarenhet av arbete med korttid- och växelvård
- arbete inom vårdsektorn.
Uppdraget ställer krav på att du är en trygg och empatisk person som gärna tar initiativ. För att lyckas är det viktigt att du har en god samarbetsförmåga och att du är flexibel. Du är en person som ser till hela verksamhetens bästa i ditt agerande och kan planera och organisera ditt arbete på ett effektivt sätt.
Mer information om ansökan
Tjänsten är en tillsvidareanställning med tillträde enligt överenskommelse. Välkommen att skicka in din ansökan senast den 27 oktober 2025. Rekryteringen kommer ske fortlöpande, de frågor som du får besvara när du skickar in din ansökan kommer att ligga till grund för det första urvalet vi gör.
I denna process kommer det vara aktuellt med utdrag ur belastningsregistret och vi uppmanar dig att ansöka om detta redan nu.
Om du har några frågor är du varmt välkommen att höra av dig till verksamhetschef Rose-Marie Lindberg på rose-marie.lindberg@solna.se
Vi tar endast emot ansökningar via vårt rekryteringssystem. Solna stad har gjort medieval för samtliga rekryteringar, så vi undanber oss därför samtal från annonssäljare eller säljare av rekryteringstjänster.
I Solna arbetar engagerade medarbetare med uppdraget att utveckla staden och välfärden med solnaborna i fokus. Detta gör oss till en spännande och utvecklande organisation att arbeta inom.
Omvårdnadsförvaltningen ansvarar för äldreomsorgen samt omsorg om personer med funktionsnedsättning. Verksamheten drivs genom privata entreprenörer eller i Solna stads regi och vår uppgift är att hjälpa människor till ett tryggt, självständigt och värdigt liv.
Solna är en framtidsstad i tillväxt, unikt belägen mellan Kungliga nationalstadsparkens lugn och storstadens puls. Vår vision är att Solna ska vara en levande och trygg stad, som förenar hållbar utveckling med en god ekonomisk hushållning för att trygga framtidens välfärd. Här finns attraktiva bostäder, framgångsrika företag, utmärkta kommunikationer, förstklassig samhällsservice och ett rikt kultur- och idrottsutbud. Solna stad är nu inne i en spännande utvecklingsfas, befolkningen växer och många företag söker sig hit. Ersättning
