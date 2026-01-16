Undersköterska till Sandrinoparken
Linköpings kommun / Undersköterskejobb / Linköping Visa alla undersköterskejobb i Linköping
2026-01-16
, Mjölby
, Åtvidaberg
, Finspång
, Motala
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Linköpings kommun i Linköping
, Mjölby
, Åtvidaberg
, Norrköping
, Sundbyberg
eller i hela Sverige
Tjänsten är placerad inom Vård- och omsorgsförvaltningen som är en av åtta förvaltningar i Linköpings kommun. Vård- och omsorgsförvaltningen ansvarar för kommunens äldreomsorg, hälso- och sjukvård, myndighetsutövning, beställning av insatser samt bedriver vård och omsorg i egen regi. Vi arbetar kvalitetsmedvetet och professionellt för att göra varje dag så bra som möjligt för Linköpingsbor som behöver oss.Vill du förgylla vardagen och förbättra livskvaliteten för Linköpingsborna? Hos oss kan du göra en viktig skillnad och bidra till att göra Linköping till en bättre plats. Välkommen till oss!Publiceringsdatum2026-01-16Arbetsuppgifter
Som undersköterska på Sandrinoparkens vårdboende arbetar du med att tillgodose de boendes individuella behov och skapa en trygg, meningsfull och innehållsrik vardag. Tillsammans med dina kollegor är du en viktig del i det dagliga omsorgsarbetet och bidrar till social samvaro och delaktighet genom aktiviteter och gemenskap. Vi ser gärna att du tar med dig egna intressen eller hobbies som kan berika vardagen för de boende.
I arbetsuppgifterna ingår omvårdnadsarbete såsom hjälp med personlig hygien, förflyttningar, hushållssysslor samt medicinska insatser enligt delegation. Arbetet utgår från IBIC (Individens behov i centrum) och präglas av ett salutogent förhållningssätt där fokus ligger på individens resurser och förmågor.
I rollen ingår kontaktmannaskap för ett antal boende. Det innebär att du deltar i välkomstsamtal, är delaktig i planering av insatser och ansvarar för genomförandeplaner samt dokumentation i Treserva. Du har även löpande kontakt med anhöriga och andra samverkansparter.
Arbetstiden är förlagd till dag, kväll och varannan helg.
Din arbetsplats
Sandrinoparken är ett vårdboende i centrala Linköping för äldre personer med kognitiv sjukdom. Boendet har totalt 51 permanentplatser fördelade på fem våningsplan. Här finns även ett spa samt en mindre trädgård.
Du blir en del av ett större arbetslag där samarbete, flexibilitet och kollegialt stöd är en självklarhet. Du har din huvudsakliga tillhörighet på ett våningsplan, men arbetssättet innebär att du vid behov kan arbeta på flera plan. Vi ser därför att du trivs med variation och har förmåga att snabbt sätta dig in i olika individers behov.
Verksamheten är utformad utifrån ett salutogent perspektiv där både inredning och färgsättning är genomtänkta. Kultur, gemenskap och meningsfulla aktiviteter är viktiga inslag i vardagen och kan bestå av allt från kulturarrangemang och högläsning till musik och samtal.
Måltiderna är en central del av dagen på Sandrinoparken. Maten ska vara något att se fram emot och helger, storhelger och temadagar uppmärksammas med extra omsorg kring måltidsmiljö och aktiviteter.
Du som söker
Vi söker dig som är utbildad undersköterska med yrkesbevis från Socialstyrelsen och har erfarenhet av arbete inom vård och omsorg. Du har gärna erfarenhet av att arbeta med personer med kognitiv sjukdom. Det är meriterande om du har kunskap om IBIC, salutogent förhållningssätt och lågaffektivt bemötande.
Arbetet inom äldreomsorgen innebär många kontakter och dokumentation, vilket ställer krav på att du kan kommunicera väl i tal och skrift på svenska. Du har god förmåga att använda digitala verktyg och det är meriterande om du har erfarenhet av dokumentation i journalsystem.
Som person är du ansvarstagande, självgående och samarbetar väl med andra. Du kommunicerar tydligt, är lyhörd och har en god empatisk förmåga. Du är flexibel, anpassningsbar och ser möjligheter i förändringar.
Övrig information
När du söker en tjänst i Linköpings kommun registrerar du din ansökan genom inloggning via e-legitimation (såsom BankID eller FrejaID) istället för e-postadress. Saknar du e-legitimation? Vänligen kontakta ansvarig HR-konsult eller chef, så hjälper de dig att registrera din ansökan.
Tillträde: Enligt överenskommelse
Anställningsform: Tillsvidareanställning
Sysselsättningsgrad: 80 - 100 %
Antal lediga befattningar: 1
Ref. nr: 16546
I denna ansökan bifogar du inget personligt brev.
Tillsammans formar vi framtidsstaden
Linköping är en av Europas mest innovativa städer och möjligheternas kommun. Med energi, mod och hjärta gör vi vår stad ännu bättre. Vi drivs av nyfikenheten och viljan att hitta nya lösningar. Och av att förgylla vardagen och förbättra livskvaliteten för våra invånare. Ersättning
Individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-01 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Linköpings kommun
(org.nr 212000-0449), http://www.linkoping.se/ Kontakt
Facklig företrädare Kommunal syd.ost@kommunal.se 010-44 28 700 Jobbnummer
9689679