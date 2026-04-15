Undersköterska till Privat Omsorg
Äldre par behöver hjälp, omsorg och rehabträning i hemmet.
Träna mannen enligt träningsschema. Gåträna. Gärna komma ut och få luft.
Stimulera kvinnan, som är dement. Utföra hushållsnära tjänster, såsom dammsuga, hålla fräscht. Sällskap och fikastunder.
Börja med 2-3 dagar i veckan, allt efter vad mannen orkar. Arbetstid 10-14 eller 11-15.
Undersköterska.
Gärna erfarenhet från äldreboende, rehabträning.
Prata och skriva svenska språket.
Rätt person till paret är dock viktigast.
Nurse & Doctor House är ett tryggt och säkert bemanningsföretag för vårdpersonal och vårdenheter, där ingår också Nurse House Consulting. Vi har lång erfarenhet av att tillsätta rätt person på rätt plats. Vi hjälper er gärna med era personalbehov. Vi är baserade i Stockholm men arbetar med personal och arbetsgivare över hela landet. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-10-12
