Undersköterska till Örsundsbro vårdcentral
Region Uppsala / Undersköterskejobb / Enköping Visa alla undersköterskejobb i Enköping
2026-07-06
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Örsundsbro vårdcentral
Våra 1800 medarbetare arbetar med nära vård och hälsa i Uppsala län. Vi har ett brett utbud av tjänster inom första linjens vård. Våra patienter möter oss på Region Uppsalas egna vårdcentraler eller inom habilitering och vi ger råd på telefon via 1177. Utbildning, forskning och utveckling är viktigt för oss, eftersom vi anpassar vårt utbud utifrån invånarnas behov. Redan nu erbjuder vi mobila team, videobesök och smarta e-tjänster.
Välkommen till Örsundsbro vårdcentral!
Nu söker vi en ny kollega till vårt team! Vi söker en undersköterska och erbjuder nu en tillsvidareanställning på 100% med tillträde enligt överenskommelse. Provanställning kan komma att tillämpas.
Ditt uppdrag
Vi söker dig som vill ha ett varierande arbete med både patientnära uppgifter och laboratoriearbete. Du kommer ha sedvanliga undersköterskeuppgifter t.ex. provtagning, utföra blodtrycksmätningar, EKG och assistera läkare vid olika undersökningar.
Din kompetens
Vi söker dig som är utbildad undersköterska med erhållet bevis om skyddad yrkestitel för undersköterska från Socialstyrelsen samt har erfarenhet inom primärvård. Har du erfarenhet av flexlab och Cosmic är det meriterande.
Vi söker en positiv, driven och flexibel undersköterska som trivs med varierande arbetsuppgifter och patientkontakt. Du har hög servicekänsla, god samarbetsförmåga och förmåga att arbeta både självständigt och i team. Vi värdesätter att du ser lösningar, vill utveckla din roll och är trygg i din yrkesroll. Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper.
Vår verksamhet
Örsundsbro vårdcentral finns i fräscha lokaler på landsbygden mellan Uppsala och Enköping. Vi är 22 medarbetare som tillsammans jobbar kring patientens bästa, vi värnar om en god stimulerande arbetsmiljö med personliga lösningar. Vårdcentralen är en central viktig plats för befolkningen, vilket gör vårt jobb extra värdefullt.
Vill du veta mer?
Du är varmt välkommen att kontakta verksamhetschef Yujing Wang på mejl: yu.jing.wang@regionuppsala.se
om du vill veta mer om verksamheten och arbetet.
Du kan även kontakta representanter från din fackliga organisation via Region Uppsalas växel på telefon: 018-611 00 00.Publiceringsdatum2026-07-06Så ansöker du
Välkommen med din ansökan via länken nedan. Bifoga CV, yrkesbevis och andra relevanta bilagor. Vi intervjuar löpande så skicka gärna in din ansökan redan idag!
Hos oss får du förmåner som gör skillnad, läs om förmånerna här (https://regionuppsala.se/formaner/).
Vill du jobba med oss?
Läs om anställningsvillkor och lönesättning inom Region Uppsala här: Bli vår nya kollega (https://regionuppsala.se/jobb-och-utbildning/bli-var-nya-kollega/)
Region Uppsala värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten och ser gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.
Region Uppsala krigsplacerar all tillsvidareanställd personal utifrån totalförsvarets behov. Detta innebär för den enskilda medarbetaren inga förpliktelser i fredstid utan är enkom en planeringsåtgärd.
Inför beslut om anställning, sker kontroll av misstanke- och belastningsregister avseende samtliga arbetssökanden som i den sökta anställningen kan komma att arbeta inom psykiatrisk sjukvård, habilitering, vård av barn och ungdom eller tvångsvård av missbrukare, områden som omfattas av fakultativa registerutdrag. Detta gäller således alla som kommer att arbeta patientnära, även om arbetsuppgifterna i nuläget inte är tänkta att huvudsakligen innehålla arbete med ovan nämnda patientgrupper.
Denna rekrytering sker helt genom Region Uppsalas försorg och vi undanber oss telefonsamtal från rekryteringsföretag och annonsförsäljare. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-03 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "NVH248/2026". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Uppsala
(org.nr 232100-0024)
751 85 UPPSALA Arbetsplats
Region Uppsala Jobbnummer
9994351