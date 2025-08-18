Undersköterska till Operation Norra Haga - dagtid
Region Stockholm / Undersköterskejobb / Solna Visa alla undersköterskejobb i Solna
2025-08-18
, Sundbyberg
, Stockholm
, Danderyd
, Lidingö
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Stockholm i Solna
, Sundbyberg
, Stockholm
, Danderyd
, Lidingö
eller i hela Sverige
Är du undersköterska med erfarenhet av operationssjukvård? Vill du vara med och utveckla en ny dagoperationsavdelning inom Perioperativ medicin på Karolinska Universitetssjukhuset i Solna? Då har vi tjänsten för dig!
Du erbjuds
att vara med och bygga upp en ny dagoperationsverksamhet med fokus på starkt teamarbete, bra rutiner och strukturerat arbetssätt
möjligheten att utmana dig själv och utveckla dina kompetenser
upp till 5000 kronor i friskvårdsbidrag och en friskvårdstimme/vecka.
Självklart får du också ta del av våra generella förmåner som Karolinska Universitetssjukhuset erbjuder dig.Publiceringsdatum2025-08-18Om tjänsten
Perioperativ Medicin Solna omfattar all anestesi-, operations- och pre-/postoperativ vård för vuxna patienter, med undantag för thoraxpatienter. Vår verksamhet inkluderar anestesimottagning, operationssjukvård samt pre- och postoperativ vård före och efter operation.
Vår nya dagoperationsavdelning Norra Haga inkluderar operation samt pre- och postop. Patienterna kommer från olika teman från Karolinska och vi har därför en bred kategori av patienter med olika diagnoser. Som undersköterska hos oss kommer du tjänstgöra både på operation och postop. Vi tar emot en hög andel dagkirurgiska patienter samt ett antal slutenvårdspatienter. Arbetet är flödesbaserat och kan därför stundtals innebära högt tempo.
Vi söker dig som
är trygg i din yrkesroll och trivs med att arbeta självständigt och driva processer framåt
tar initiativ, sätter igång aktiviteter och uppnår resultat
har lätt för att anpassa dig till ändrade omständigheter och snabbt kan ändra synsätt eftersom vår operationsavdelning växer och får fler patientgrupper
arbetar bra med andra människor och relaterar till dem lyhört och smidigt, du är prestigelös med inställningen att "vi alla är på en och samma arbetsplats med ett gemensamt mål"
arbetar mot mål och fokuserar på resultat, du styrs av mål- och resultattänkande i prioriteringar, planering och agerande samt förändrar din inriktning om målen ändrasKvalifikationerKvalifikationer
Bevis om skyddad yrkestitel för undersköterskor eller arbetsgivarintyg som styrker att du hade tillsvidareanställning som undersköterska 1 juli 2023 i enlighet med övergångsbestämmelserna (2021:739) i Patientsäkerhetslagen (2010:659). Du som söker med arbetsgivarintyg ska bifoga betyg från din undersköterskeexamen
Erfarenhet av operationssjukvård.
Om rekryteringsprocessen
Urval och intervjuer kan komma att ske löpande under ansökningstiden.
I samband med din ansökan behöver du bifoga CV. Istället för ett personligt brev ber vi dig besvara urvalsfrågor samt kort motivera varför du passar för rollen. Att besvara frågorna är en förutsättning för att din ansökan ska anses komplett.
För att din ansökan ska bedömas komplett ska den innehålla bevis om skyddad yrkestitel från Socialstyrelsen eller arbetsgivarintyg som styrker tillsvidareanställning som undersköterska 1 juli 2023. Notera att du som söker med arbetsgivarintyg även behöver bifoga betyg från din undersköterskeexamen för att ansökan ska bedömas komplett.
Läs mer om skyddad yrkestitel för undersköterskor här.
Läs mer om övergångsbestämmelserna i Patientsäkerhetslagen (2010:659) här.
Varmt välkommen med din ansökan - Tillsammans är vi Karolinska!
Inför tillsättning av befattning som innefattar vård av barn och ungdom, kontrolleras den som erbjuds tjänsten mot misstanke- och belastningsregistret. https://www.karolinska.se/jobba-hos-oss/rekrytering-pa-karolinska/
Som anställd på Karolinska Universitetssjukhuset kan du komma att krigsplaceras. https://www.karolinska.se/jobba-hos-oss/var-arbetsplats/totalforsvarsplikt-allman-tjansteplikt-och-krigsplaceringar-pa-karolinska-universitetssjukhuset/
Om du är eller tidigare har varit anställd i Region Stockholm kommer vi att ta interna referenser från din nuvarande eller tidigare chef, om du blir aktuell för anställning.
För tillsvidaretjänster kan provanställning komma att tillämpas.
Om Karolinska Universitetssjukhuset
Vi på Karolinska Universitetssjukhuset är stolta över att vi är ett av världens främsta universitetssjukhus. Förutom vårt särskilda ansvar för den högspecialiserade vården i Stockholmsregionen är huvuduppdraget att tillsammans med Karolinska Institutet utbilda framtidens vårdanställda och bedriva världsledande forskning samtidigt som vi fortsätter vårt arbete med att utveckla vården för patientens bästa. Vi arbetar inom en rad olika områden och professioner.
Vår vision - Vi ska bota och lindra imorgon det ingen kan bota och lindra idag.
Läs gärna mer om oss på https://www.karolinska.se/
och följ oss på sociala medier!
Funktion Perioperativ Medicin och Intensivvård
Funktion Perioperativ Medicin och Intensivvård är sjukhusets samlade resurs för anestesi, operation, pre- och postoperativ vård samt intensivvård för vuxna. Vi ansvarar också för tryckkammare (HBO), högspecialiserad smärtvård och de steriltekniska enheterna. https://www.karolinska.se/om-oss/teman-och-funktioner/Funktion-Perioperativ-Medicin-och-Intensivvard/
Att söka jobb i Region Stockholm
Vi eftersträvar jämställdhet och jämlikhet på vår arbetsplats och ser gärna sökande med olika bakgrund och förutsättningar.
Vi tar endast emot ansökningar via detta system. Ansök genom att klicka på knappen "Ansök". Ansökningar per brev eller e-post beaktas inte. Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt säljare av ytterligare jobbannonser.
Vårt rekryteringssystem kan inte hantera anonyma ansökningar eller sökande med skyddade personuppgifter. Om du har skyddade personuppgifter ber vi dig att kontakta den kontaktpersonen som finns angiven i annonsen. Din ansökan kommer då att hanteras utanför rekryteringssystemet. Du bör även vara försiktig med vilken information du lämnar i din ansökan och endast ta med information som är relevant för den aktuella befattningen.
Region Stockholm ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, regional utveckling och bidrar till kulturlivet. Varje dag, dygnet runt. I landets snabbaste växande region. Tillsammans skapar vi Europas attraktivaste storstadsregion.https://www.regionstockholm.se/jobb Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-08-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/4574". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Stockholm
(org.nr 232100-0016) Arbetsplats
Karolinska Universitetssjukhuset, Perioperativ medicin och intensivvård Kontakt
Linn Hasselblad 070-2930365 Jobbnummer
9461800