Undersköterska till Operation - Västra Götalandsregionen - Undersköterskejobb i Alingsås

Prenumerera på nya jobb hos Västra Götalandsregionen

Västra Götalandsregionen / Undersköterskejobb / Alingsås2021-07-05Sjukhusen i väster är en förvaltning inom Västra Götalandsregionen och består av fyra sjukhus - Alingsås lasarett, Angereds Närsjukhus, Frölunda Specialistsjukhus och Kungälvs sjukhus. Vi ansvarar också för uppbyggnad och drift av Högsbo specialistsjukhus. Cirka 3000 medarbetare arbetar varje dag hos oss för att ge en god och säker specialistsjukvård av högsta kvalitet. Sjukhusen i väster har en budgetomslutning på cirka 2815 mnkr.Din framtida arbetsplatsOperationsavdelningen ingår i Verksamhet An/Op/IVA och har ca 70 medarbetare som är verksamma inom anestesi, operation och sterilcentral på Alingsås lasarett.Verksamheten är bred, vilket gör att arbetet blir omväxlande och stimulerande. Hos oss utförs allt från enkla dagkirurgiska ingrepp till omfattande kirurgi, både planerad och akut.2021-07-05Du kommer att jobba som undersköterska på operationsavdelningen inom områdena allmän kirurgi, ortopedi, urologi, gynekologi, samt ÖNH. Arbetsuppgifterna är omväxlande då det innebär arbete i operationssal såväl som mottagande av våra patienter i väntrum.Du ska ha undersköterskeutbildning. Erfarenhet av arbete från operationsavdelning är meriterande.Tjänsten avser tillsvidareanställning.Vi tillämpar löpande urval i processen så skicka din ansökan redan idag!Vid frågor, kontakta:Marianne Gustafsson, avdelningschef, tel 0322-22 66 98, under vecka 27, 28 och 29Anna Törnered, avdelningschef, tel 0322-22 64 56, under vecka 31 och framåtAnn-Christine Lund, Kommunal, tel 0322-22 64 66, epost: ann-christine.lund@vgregion.se Om Västra GötalandsregionenVästra Götalandsregionen finns till för människorna i Västra Götaland. Vi ser till att det finns god hälso- och sjukvård för alla. Vi arbetar för en hållbar utveckling och tillväxt, bra miljö, förbättrad folkhälsa, ett rikt kulturliv och goda kommunikationer i hela Västra Götaland. Vill du veta mer om VGR kan du besöka vår introduktion till nya medarbetare på länken www.vgregion.se/introduktion Västra Götalandsregionen ser helst att du registrerar din ansökan via rekryteringssystemet. Om du som sökande har frågor om den utannonserade tjänsten eller av särskilda och speciella skäl inte kan registrera dina uppgifter i ett offentligt system - kontakta kontaktperson för respektive annons.Till bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare:Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag samt andra externa aktörer och försäljare av ytterligare jobbannonser. Västra Götalandsregionen har upphandlade avtal.Varaktighet, arbetstid100%. Tillträde: Enligt överenskommelse TillsvidareanställningMånadslönSista dag att ansöka är 2021-07-19VÄSTRA GÖTALANDSREGIONEN5845819