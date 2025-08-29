Undersköterska till ÖNH mottagningen
2025-08-29
Är du undersköterska och sugen på att utvecklas inom ett specialistområde? Då kan vår klinik vara rätt plats för dig!
Vi är en fullutrustad och modern klinik med verksamhet i både Växjö och Ljungby. Här arbetar vi med allt från läkarmottagning och polikliniska operationer till audionommottagning och teknisk hörselvård.
Bland annat utreder vi andningsrelaterade besvär kopplade till sömn och allergi, genomför näsflödesmätningar och yrselutredningar samt erbjuder kontaktsköterskestöd för våra cancerpatienter.
Klinikens mål är att erbjuda en kvalificerad och säker öron-, näsa- och halssjukvård.
Vi är en klinik som är ca70 medarbetare och vi bidrar tillsammans för att ge våra patienter kvalificerad, säker och trygg vård.
Våra öppettider är måndag till torsdag 07:30-17:00 och fredag 07:30-16:00, vilket ger dig goda förutsättningar för balans mellan arbete och fritid.
Vi letar efter dig som vill komplettera vårt team och dela vårt engagemang för högkvalitativ vård. Är du redo för en ny utmaning?
I Region Kronoberg är vi 6500 personer som jobbar för kronobergarnas bästa varje dag! Vi ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, regional utveckling och kultur i länet.
Vårt mål är att våra medarbetare ska trivas, växa i sin yrkesroll och kunna påverka sin arbetsvardag. Är du nyfiken på att veta mer om oss eller läsa om våra personalförmåner? Gå in på https://www.regionkronoberg.se/jobb-och-utbildning/formaner/
Som undersköterska hos oss får du ett självständigt, varierat och utvecklande arbete där du har ett starkt stöd från erfarna och engagerade kollegor. Dina arbetsuppgifter inkluderar mottagningsarbete på planerad- och jourmottagning samt vid polikliniska operationer.
Det ingår även iordningställande av material, rum och instrument.
Du har också möjlighet att specialisera dig inom våra olika funktioner, bidra till utveckling och arbeta med kollegor i olika förbättringsarbeten.
Här arbetar vi med individuellt ansvar och du får du möjlighet att utvecklas både professionellt och personligt, samtidigt som du gör skillnad för våra patienter.
Om du är nyfiken på vår fina specialistverksamhet så finns det möjlighet att hospitera hos oss.
Kontakta i så fall avdelningschef Paula Sandberg.Kvalifikationer
Vi söker dig som är utbildad undersköterska och som har några års erfarenhet inom yrkesrollen. Erfarenhet av mottagningsarbete är meriterande men inget krav. Eftersom du delvis kommer arbeta självständigt är det viktigt att du känner dig trygg och har förmåga att ta ansvar för dina uppgifter. Du har ett flexibelt och serviceinriktat förhållningssätt och delar gärna med dig av din kunskap och kompetens.
Då vår verksamhet ständigt utvecklas ser vi att du trivs på en arbetsplats som utvecklas och att arbeta med förbättringsarbete ser du som en del i ditt arbete. Vi kommer lägga stor vikt vid personlig lämplighet.
Tjänsten är ett vikariat som löper på fram till 31/8- 2026 och vi vill gärna tillsätta tjänsten så fort som möjligt. Därav kommer vi rekrytera löpande, så vänta inte med att skicka in din ansökan.
