Undersköterska till neuromottagningen
2025-10-27
Neurologiska kliniken är en högspecialiserad klinik med regionsansvar för hela Sydöstra Sjukvårdsregionen.
Kliniken omfattar en avdelning med en akutneurologisk enhet, en strokeenhet, en högspecialiserad utredningsenhet och en övervakningsenhet. Vidare finns två mottagningar (US och ViN) samt ett neuromuskulärt laboratorium.
Välkommen att bli en del av oss!
Vårt erbjudande
För livet framåt. Region Östergötland har höga ambitioner och ett ansvarsfullt uppdrag. Det handlar om hälsa och vård, om vår regions utveckling och om dem som lever och vistas här. Vi vill fortsätta att vara i framkant, med vård, forskning och utbildning. Det innebär att våga tänka nytt - och att ha de bästa medarbetarna. Därför erbjuder vi unika möjligheter till vidare lärande och satsar på moderna miljöer med effektiva system och verktyg.
Som vår nya kollega får du chansen att arbeta som del i ett team för patienter med neurologisk sjukdom. På våra mottagningar är de vanligaste diagnoserna Parkinson, epilepsi, multipel skleros, huvudvärk och neuromuskulära sjukdomar.
Här kan du läsa om vår karriärstege för undersköterskor/omvårdnadsassistenter och även om dina förmåner hos oss.

Publiceringsdatum
2025-10-27

Dina arbetsuppgifter
Vi söker nu undersköterska till vår mottagning på Vrinnevisjukhuset i Norrköping. I rollen som undersköterska kommer du ingå i en grupp på två undersköterskor och vi arbetar tätt tillsammans med övriga yrkeskategorier på mottagningen. Tjänstens innehåll består bland annat av att assistera vid lumbalpunktion, provtagning, EKG, bemanning av Tele-Q, vård-till-vård-telefon och Mina vårdkontakter.
Kliniken har cirka 155 medarbetare. Vi arbetar i sektioner med olika diagnosgrupper och arbetar aktivt med utveckling och förbättringsarbeten.
Om dig
Vi välkomnar dig som är utbildad undersköterska, gärna med några års erfarenhet. Goda språkkunskaper i svenska i såväl tal som skrift är också ett krav.
Har du ett stort intresse för neurologi och trivs med ett varierande arbete där den ena dagen inte är den andra lik? Då tror vi att du har goda förutsättningar för att trivas hos oss. För att arbeta hos oss ser vi att du har en god samarbetsförmåga och trivs med att arbeta i team samtidigt som du kan arbeta självständigt och fatta egna beslut. Därtill värdesätter vi att du har ett gott bemötande gentemot såväl kollegor som patienter samt bidrar till vårt goda arbetsklimat. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Ansökan och anställning
Intervjuer kommer att hållas löpande, skicka gärna in din ansökan så snart du kan.
Inför anställning i ett patientnära arbete inom Region Östergötland kommer du att få fylla i en https://ledsys.lio.se/Document/Document?DocumentNumber=54500.
Varmt välkommen in med din ansökan! Om du behöver hjälp med att registrera i systemet, kontakta kundtjänst Stöd och service, 010-103 60 00, under kontorstid.
Sista dag att ansöka är 2025-11-16
Neurologiska kliniken Vrinnevisjukhuset Norrköping (ViN) Kontakt
