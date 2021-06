Undersköterska till nattpatrull söder i hemvården, Båstads kommu - Båstads Kommun, Hemvård Förslöv - Apotekarjobb i Båstad

Båstads Kommun, Hemvård Förslöv / Apotekarjobb / Båstad2021-06-29Professionalism, arbetsglädje och respekt - Båstads kommun är en kreativ plats för alla som vill utveckla, förändra och förbättra. Tillsammans känner vi stolthet över det vi gör och är öppna för omvärlden.Vi söker dig som vill jobba tillsammans med oss för att skapa en meningsfull och betydande tillvaro för vård- och omsorgstagarna i kommunen. Två av våra medarbetare kommer vara tjänstlediga, därav söker vi dig som vill jobba i nattpatrullen på södra sidan och bli en del av vårt team!I vår arbetsgrupp är samarbete och dialog viktigt och vi skapar förutsättningar för varandra för en hållbar arbetsmiljö och arbetsglädje i arbetet. Alla har vi varit nya på jobbet och vet vikten av en god introduktion, vilket vi värdesätter när du börjar här. Välkommen till oss!2021-06-29Som undersköterska hos oss utför du omvårdnad och service enligt socialtjänstlagen. Det innebär att du arbetar utför olika insatser hemma hos vård- och omsorgstagare utifrån genomförandeplaner. Du kommer också utföra delegerade hälso-och sjukvårdsuppgifter utifrån det kommunala ansvaret i ordinärt boende. Du kommer att köra bil i tjänsten och utgår från Bjäredalen vid start och stopp av arbetspassen. Arbetet innebär nattpass.En annan viktig del är att vi samplanerar med nattpatrullen på norra sidan vilket innebär att du kan komma att jobba i hela kommunen.Vi söker dig som är utbildad undersköterska och helst med tidigare erfarenhet av liknande arbetsuppgifter.Inom hemvården träffar du olika vård- och omsorgstagare i hemmet vilket gör att du ska kunna bemöta människor i olika situationer på ett respektfullt och professionellt sätt. I arbetet med människor kan det hända oförutsedda saker under ett arbetspass vilket gör att du behöver vara ansvarsfull och tycka om att arbeta i en föränderlig miljö. Du har även lätt för att samarbeta med dina kollegor och vill bidra till en positiv och god arbetsmiljö.Ett krav är att du har körkort. Du behärskar det svenska språket i tal och skrift och datavana behövs då all dokumentation sköts med hjälp av IT-stöd.ÖVRIGTUrval och intervjuer sker löpande under ansökningstiden.För oss är det viktigt att all kompetens på arbetsmarknaden tillvaratas. Vi välkomnar alla sökande och eftersträvar mångfald. Rökfri arbetstid tillämpas. Kommunala avtal gäller.Inför rekryteringsarbetet har Båstads kommun tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.Välkommen med Din ansökan! Vi ser fram emot att få veta mer om dig.Varaktighet, arbetstidVikariat, heltid/deltid Tidsbegränsad anställning, tillträde: 2021-09-01 eller enligt överenskommelse .Enligt avtal.Sista dag att ansöka är 2021-07-18Båstads Kommun, Hemvård Förslöv5837490