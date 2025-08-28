Undersköterska till Natt team
2025-08-28
Lessebo kommun finns mitt i Glasriket och har cirka 8 300 invånare, drygt 300 företag och mer än 1 miljon besökare årligen. Kommunikationerna är goda med pendlingsavstånd till Linnéuniversitetet i Växjö och Kalmar. Vår verksamhet baseras i de fyra orterna Lessebo, Hovmantorp, Kosta och Skruv.
I Lessebo kommun finns en arbetsglädje och det är lätt att lära känna varandra med ett nära samarbete förvaltningar och politiker. Hos oss ska man mötas av en god service och ett gott bemötande. Det handlar om att ha ett gott samarbete mellan medarbetare och till våra medborgare. Vi satsar på utvecklingsfrågor och tillsammans skapar vi en grön kommun som vi är stolta över och där vi värnar om varandras framtid. Lessebo kommun ska vara en attraktiv och trygg plats att leva på, för alla invånare.

Arbetsuppgifter
Vi söker nu en undersköterska med erfarenhet inom vård och omsorg till Natt teamet i Lessebo kommun. Vi söker dig med ett stort hjärta för äldrefrågor och som vill hjälpa oss att skapa en trygg natt för dem vi är till för - är du vår nya kollega?
I arbetet som undersköterska i natt teamet arbetar du självständigt i ditt arbete och tillsammans med andra natt kolleger. Det är viktigt med ett professionellt förhållningssätt där du som medarbetare är lyhörd och flexibel inför omsorgstagare, kollegor samt verksamhetens behov.
För att du ska trivas hos oss behöver du kunna ta ansvar, vara flexibel och ha initiativförmåga, ett stort hjärta och arbeta med värme.
Samarbete är A och O inom gruppen och eftersom man är uppdelad på olika orter i kommunen - är kommunikation och planering en viktig aspekt.
Du åker hem till omsorgstagarna och ger stöd under nattetid. Till dina arbetsuppgifter hör att hjälpa bland annat med:
Fasta tillsyner
Omvårdnad
Besvara trygghetslarm
Till arbetsuppgifterna hör också att dokumentera enligt lagkraven samt vissa delegerade insatser.Kvalifikationer
Vi vill att du är utbildad undersköterska, gärna med arbetslivserfarenhet av äldreomsorg inom hemtjänst. Personlig lämplighet värderas särskilt samt ett prestigelöst arbetssätt. Som person är du lugn, trygg i dig själv och har lätt för att samarbeta med andra. Tjänsten kräver en stor självständighet och struktur, då man på natten har färre kolleger att tillfråga. Du behöver ha ett positivt tänkande där du tillsammans med dina kollegor skapar ett positivt arbetsklimat. Körkort är ett krav då natt teamet förflyttar sig inom hela kommunen.
ÖVRIGT
Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund.
Ersättning

Enligt avtal.
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-14
Arbetsgivare

Lessebo kommun
Kontakt
Enhetschef
Enhetschef
Monika Carlberg monika.carlberg@lessebo.se 047812595
