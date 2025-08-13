Undersköterska till Medicinavdelning i Malmö
2025-08-13
Gör skillnad. Varje dag.
Vi söker dig som vill bli en del av vår gemenskap och vara aktiv i både din egen och avdelningens kompetensutveckling samt bidra till våra patienters välmående. Vill du ha möjlighet att växa i din roll som undersköterska? Då är det till oss du ska söka dig!
Internmedicinsk slutenvård i Malmö bedrivs inom verksamhetsområde akutsjukvård och internmedicin. Till oss kommer patienter för vidare utredning och behandling från akutmottagningen samt akutvårdsavdelningen men även direkt från hemmet. Vår primära målgrupp är vuxna men vi har fokus på den multisjuka äldre patienten. Vi behandlar alla diagnoser inom internmedicin.
Medicinavdelning 2 är belägen i moderna lokaler med utsikt över Pildammsparken. Här har vi 21 vårdplatser fördelade på tre olika inriktningar. Vi har sedvanliga slutenvårdsplatser, en studentenhet/Klinisk utbildningsavdelning (KUA) och dagvårdsverksamhet. Till dagvårdsplatserna kommer patienter från primärvård, kommun eller akuten som behöver bedömning av ett tvärprofessionellt internmedicinskt team. Där du som sjuksköterska spelar en central roll. Vissa av patienterna behöver fortsätta behandlas på sjukhus, andra kan vårdas hemma med hjälp av Sjukhus hemma. På KUA handleder det interprofessionella teamet drygt 300 studenter om året från arbetsterapeut-, fysioterapeut-, läkar- och sjuksköterskeutbildningen.
Vi är en driven avdelning med en positiv atmosfär och god arbetsmiljö. Avdelningen har ett personcentrerat arbetssätt och arbetar i team för att ge bästa möjliga vård till patienten.Publiceringsdatum2025-08-13Arbetsuppgifter
Som undersköterska hos oss har du och dina kollegor ett gemensamt ansvar för att patienten ska få den basala och specifika omvårdnad som krävs. Dina huvudsakliga arbetsuppgifter består av omvårdnad av patienter i ett nära samarbete med sjuksköterskorna. Du arbetar även med förebyggande åtgärder och bidra till att öka patientens kunskap och delaktighet kring sin sjukdom. Omvårdnaden utformas individuellt och vi vill alltid att våra patienter och deras anhöriga ska få ett bra bemötande i kontakten med oss. Våra enhetsansvariga sjuksköterskor och vår kliniska specialist utgör ett stort stöd i vardagen.
Vår arbetsmiljö kännetecknas av ett nära samarbete och ömsesidigt stöd mellan olika yrkesgrupper och vårdlag, där vi arbetar tillsammans för att skapa en personcentrerad vård. Vi värdesätter teamarbete, gemensamt beslutsfattande och ger dig möjlighet att vara en del av en kultur som prioriterar patientens behov och välbefinnande. För oss är det viktigt att Region Skånes värdegrund, välkomnande, drivande med omtanke och respekt, genomsyrar vården och vårt arbetsklimat.
Vi har fasta tio-veckorsscheman där du arbetar två helger av fem.Kvalifikationer
Vi söker dig som är utbildad undersköterska och uppfyller Socialstyrelsens krav om skyddad yrkestitel oavsett om du läst enligt tidigare eller nuvarande programstruktur. Om du läst den tidigare programstrukturen ser vi gärna att de är med inriktning akutsjukvård/sjukvård. Vidare har du goda språkkunskaper i svenska i såväl tal som skrift. Det är meriterande om du har erfarenhet av arbete som undersköterska och vi ser särskilt positivt på tidigare erfarenhet inom sjukhusvård. IT-stöd är något vi använder så mycket som möjligt för att underlätta vården och frigöra tid för det personliga mötet, därför är det en fördel om du har vana av att arbeta i olika verksamhetssystem.
Vill du tillsammans med dina kollegor ge bästa möjliga vård till patienterna? Då tror vi att du har goda förutsättningar för att trivas hos oss. Med din positiva inställning skapar du ett gott arbetsklimat tillsammans med dina kollegor. Vidare är det viktigt för dig att möta patienterna med ödmjukhet och respekt utifrån deras behov. Därtill är du trygg som person och noggrann i din yrkesroll. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
I den här rekryteringen arbetar vi med löpande urval. Varmt välkommen med din ansökan!
ÖVRIGT
Observera att du behöver bifoga intyg/betyg (ej enbart diplom) från din undersköterskeutbildning för att din ansökan ska ses som komplett. Har du fått ditt bevis om skyddad yrkestitel ska även detta bifogas i ansökan.
Du behöver visa upp ett bevis om skyddad yrkestitel från Socialstyrelsen eller ett intyg att du var tillsvidareanställd den 1 juli 2023. Har du inte detta bevis anställs du som omvårdnadsassistent och anställningen är visstid, i väntan på beviset.
På Socialstyrelsens hemsida kan du läsa mer om skyddad yrkestitel för undersköterskor och vilka övergångsregler som gäller https://legitimation.socialstyrelsen.se/skyddad-yrkestitel-for-underskoterska/
Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik och en hållbar utveckling i hela Skåne. Vårt högsta beslutande organ är regionfullmäktige, som väljs direkt av invånarna i Skåne. Region Skåne är en värderingsstyrd organisation som arbetar med värderingarna välkomnande, drivande, omtanke och respekt i allt vi gör.
Skånes universitetssjukhus (Sus) finns i Lund och Malmö och är landets tredje största sjukhus. Sus är ett kunskapsnav för hälso- och sjukvård i livets alla skeden på regional, nationell och internationell nivå. Våra 12 000 medarbetare är med och driver utvecklingen inom universitetssjukhusets tre uppdragsområden: vård, forskning och utbildning. Hos oss får du arbeta i en värderingsstyrd organisation som utvecklar hälso- och sjukvården tillsammans med patienter och deras närstående. Välkommen!
