Undersköterska till Medicinavdelning i Malmö
2026-01-05
Gör skillnad. Varje dag.
Empatiskt förhållningssätt och fokus på patienten är vår avdelnings huvudmål.
Vi erbjuder ett spännande arbete med stor variation där du får utvecklas både i din profession och som person.
Medicinen 1 är en generalistavdelning med mål att kunna vårda patienter med blandade specialitetsbehov, detta i nära samarbete mellan avdelningen och ett nätverk av specialitetsspecifika läkarkonsulter.
Vi jobbar med patienten i fokus och utgår alltid från vad patienten själv önskar genom dialog med patient och närstående. Våra patienter är alla vuxna, men med fokus på den multisjuka äldre patienten och de kommer främst till oss från Akutmottagning och AVA (Akutavdelning).
Avdelningen har ett tydligt fokus på utbildning/utveckling av vår personal, ofta i gemensamma utbildningar tillsammans med våra systeravdelningar. Vi lägger stor vikt vid möjlighet till reflektion och lärande i vardagen och som stöd i detta har vi teamhandledare och klinisk specialist.Publiceringsdatum2026-01-05Arbetsuppgifter
Vi välkomnar nu två undersköterskor som vill delta i vår gemenskap och som aktivt driver sin egen kompetensutveckling samtidigt som du är med och bidrar till avdelningens vidareutveckling samt våra patienters välmående!
I det kliniska arbetet med patienten har du en bred patientgrupp. Du kommer arbeta tillsammans med sjuksköterske- och undersköterskekollegor i team och samarbeta med olika specialitetsområden beroende på patientens behov. Vi ser stor vikt i att hjälpas åt över teamen för att säkerställa att alla patienter på medicinen 1 får god omvårdnad och ett gott omhändertagande.Kvalifikationer
Vill du tillsammans med dina kollegor ge bästa möjliga vård till patienterna? Då tror vi att du har goda förutsättningar för att trivas hos oss. Med din positiva inställning skapar du ett gott arbetsklimat tillsammans med dina kollegor. Vidare är det viktigt för dig att möta patienterna med ödmjukhet och respekt utifrån deras behov. Därtill är du trygg som person och noggrann i din yrkesroll.
Vi välkomnar dig som är utbildad undersköterska och uppfyller Socialstyrelsens krav om skyddad yrkestitel oavsett om du läst enligt tidigare eller nuvarande programstruktur, gärna med inriktning akut- eller sjukvård. Du har goda språkkunskaper i svenska i såväl tal som skrift. Det är meriterande om du har erfarenhet av yrket och vi ser särskilt positivt på tidigare erfarenhet inom sjukhusvård.
IT-stöd är något vi använder så mycket som möjligt för att underlätta vården och frigöra tid för det personliga mötet. Därför är det en fördel om du har vana av att arbeta i olika verksamhetssystem.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Varmt välkommen med din ansökan - vi ser fram emot att lära känna dig!
ÖVRIGT
För att din ansökan ska ses som komplett behöver du bifoga ditt bevis om skyddad yrkestitel från Socialstyrelsen. Om du ej fått ditt bevis om skyddad yrkestitel ska betyg (ej enbart diplom) från din undersköterskeutbildning bifogas. Om du var tillsvidareanställd som undersköterska den 1 juli 2023, och saknar bevis, bifoga ditt tjänstgöringsintyg samt dina betyg (ej enbart diplom) från din undersköterskeutbildning.
På Socialstyrelsens hemsida kan du läsa mer om skyddad yrkestitel för undersköterskor och vilka övergångsregler som gäller https://legitimation.socialstyrelsen.se/skyddad-yrkestitel-for-underskoterska/
Region Skåne finns till för att alla som bor i Skåne ska må bra och känna framtidstro. Genom gränslösa samarbeten och omtanke skapas de bästa förutsättningar för ett hälsosamt liv - inom näringsliv, kollektivtrafik, kultur och hälso- och sjukvård - i Skåne. Tillsammans gör vi livet mera möjligt.
På https://www.skane.se/ledigajobb
kan du se i vilket skede Region Skånes rekryteringar befinner sig och hur många som har sökt tjänsterna.
