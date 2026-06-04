Undersköterska till medicinavdelning 5
Region Gävleborg, VO Medicin Bollnäs / Undersköterskejobb / Bollnäs Visa alla undersköterskejobb i Bollnäs
2026-06-04
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Bollnäs sjukhus är en liten och trivsam enhet där samverkan mellan olika verksamheter är nyckeln till framgång. På medicinavdelning 5 vårdar vi allmänmedicinska patienter dygnet runt, med extra kunskap inom njurmedicin och diabetes. Här arbetar vi på en liten och trivsam enhet där vi hjälps åt för att ge trygg och bra vård till invånarna i södra Hälsingland.
Vi söker dig som vill göra skillnad – varje dag.
Välkommen till oss!
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-06-04Arbetsuppgifter
Som undersköterska hos oss är du en viktig del av teamet och har en central roll i den dagliga vården av patienterna. Tillsammans med sjuksköterska planerar och utför du omvårdnadsuppgifter för att ge trygg och god vård till svårt sjuka patienter.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
• basal omvårdnad
• dokumentation
• katetersättning
• ta blodprover
• utföra såromläggningar
• kontroll av vitala parametrar utifrån bedömningsverktyget NEWS
• observera problem och förändringar i patientens tillstånd och rapportera till sjuksköterska.
Hos oss får du
• en introduktion anpassad efter dig och dina tidigare kunskaper
• ingå i en trygg arbetsgrupp där det alltid finns någon att rådfråga
• ett varierande och utvecklande arbete
• utbildningsmöjligheter.
Vi bryr oss om dig som medarbetare och erbjuder förmåner som skapar trygghet, hälsa och utveckling oavsett var du befinner dig i livet.
Läs mer här: https://www.regiongavleborg.se/jobb-och-utbildning/jobba-i-region-gavleborg/dina-formaner/ Kvalifikationer
Vi söker dig som är trygg i din roll, har lätt för att samarbeta och visar omtanke i mötet med både patienter och kollegor. Du tar egna initiativ, är flexibel i din vardag och kan anpassa dig när förutsättningarna förändras. Med din lyhördhet och positiva inställning bidrar du till ett gott arbetsklimat och en bra upplevelse för patienterna.
För att lyckas i rollen krävs
• utbildning till undersköterska
• tidigare erfarenhet från arbete i rollen som undersköterska.
Erfarenhet från arbete inom slutenvården, akutsjukvården och/eller erfarenhet av katetersättning och blodprovstagning är meriterande.
Provanställning kan komma att tillämpas.
Tveka inte att kontakta oss om du har några frågor.
Välkommen med din ansökan!
Som en del i vårt arbete för en mer rättvis rekrytering använder vi en digital intervju i ett tidigt skede, med stöd av verktyget Hubert.
Om du uppfyller kraven får du möjlighet att svara på några frågor kopplade till tjänsten. Det tar cirka 15-20 minuter och kan göras när det passar dig.
Syftet är att ge fler kandidater möjlighet att visa sin erfarenhet och sitt arbetssätt på ett likvärdigt sätt. Dina svar är ett av flera underlag i urvalet, och de kandidater som går vidare träffar oss sedan för en personlig intervju.
Urvalet görs alltid av rekryterande chef tillsammans med HR.
Vi ber dig därför att inte skicka in något personligt brev, då dina svar i den digitala intervjun ersätter detta och hjälper oss att bedöma alla kandidater på ett mer rättvist och strukturerat sätt.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare.
Med 7 500 medarbetare är vi länets största arbetsgivare. Det ger oss styrka att driva utvecklingen framåt för ett livskraftigt Gävleborg. Vårt uppdrag är spännande och komplext. Oavsett vilken roll du har hos oss hjälper du invånarna i länet och gör nytta i samhället. Vi ligger i framkant i samhällsutvecklingen och satsar på att du som medarbetare ska få växa och utvecklas. Hos oss får du använda hela din kraft för att tillsammans med dina kollegor skapa framtidens Gävleborg.
Hälso- och sjukvårdsnämndförvaltningens cirka 6500 medarbetare arbetar tillsammans för att ge länets invånare de bästa förutsättningarna för ett aktivt liv med ökad livskvalitet. Genom att tillhandahålla god och nära vård i hela länet lägger vi grunden för ett starkt och friskt Gävleborg.
Information till rekryteringskonsulter och annonssäljare:
Vi har redan beslutat var vi vill synas med våra platsannonser samt vilket stöd vi vill ha i rekryteringen. Vi kommer inte att köpa annonsplats eller tjänster för pågående rekrytering och ber er därför att inte kontakta oss med sådana erbjudanden. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-18 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "RS 2026/1642". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Gävleborg
(org.nr 232100-0198)
Rektorsgatan 1 (visa karta
)
801 88 GÄVLE Arbetsplats
Region Gävleborg, VO Medicin Bollnäs Kontakt
Madelene Sjölin, vårdenhetschef madelene.sjolin@regiongavleborg.se 072-509 34 60 Jobbnummer
9948430