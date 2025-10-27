Undersköterska till medicinavdelning 5
2025-10-27
På medicinavdelning 5 vårdar vi allmänmedicinska patienter dygnet runt, med extra kunskap inom njurmedicin. Här arbetar vi på en liten och trivsam enhet där vi hjälps åt för att ge trygg och bra vård till invånarna i södra Hälsingland.
Vi söker dig som vill göra skillnad - varje dag. Välkommen till oss!
Som undersköterska hos oss är du en viktig del av teamet och har en central roll i den dagliga vården av patienterna. Tillsammans med sjuksköterska planerar och utför du omvårdnadsuppgifter för att ge trygg och god vård till svårt sjuka patienter.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
• Basal omvårdnad
• dokumentation
• katetersättning
• ta blodprover
• såromläggning
• kontroll av vitala parametrar utifrån bedömningsverktyget NEWS
• observera problem och förändringar i patientens tillstånd och rapportera till sjuksköterska.
Hos oss får du
• en introduktion anpassad efter dig och dina tidigare kunskaper
• ingå i en trygg arbetsgrupp där det alltid finns någon att rådfråga
• ett varierande och utvecklande arbete
• utbildningsmöjligheter.
Vi bryr oss om dig som medarbetare och erbjuder förmåner som skapar trygghet, hälsa och utveckling oavsett var du befinner dig i livet.
Läs mer här: https://www.regiongavleborg.se/jobb-och-utbildning/jobba-i-region-gavleborg/dina-formaner/
Vi söker dig som är trygg i din roll, har lätt för att samarbeta och visar omtanke i mötet med både patienter och kollegor. Du tar egna initiativ, är flexibel i din vardag och kan anpassa dig när förutsättningarna förändras. Med din lyhördhet och positiva inställning bidrar du till ett gott arbetsklimat och en bra upplevelse för patienterna.
För att lyckas i rollen krävs
• utbildning till undersköterska
• tidigare erfarenhet från arbete i rollen som undersköterska.
Erfarenhet från arbete inom slutenvården och/eller erfarenhet av katetersättning och blodprovstagning är meriterande.
Provanställning kan komma att tillämpas.
Information om titeln undersköterska
Den 1 juli 2023 blir undersköterska en skyddad yrkestitel. Det innebär att man kommer att behöva ett bevis från Socialstyrelsen för att få använda titeln undersköterska inom vård och omsorg.
Du kan ansöka om beviset från och med den 1 juli 2023. Har du inget bevis kan du fortsätta att arbeta i vård och omsorg, men med en annan titel än undersköterska. I Region Gävleborg innebär det att titeln i ditt anställningsavtal kommer att vara Omvårdnadsassistent tills att ditt bevis lämnas in.
ÖVRIGT
Med 7 500 medarbetare är vi länets största arbetsgivare. Det ger oss styrka att driva utvecklingen framåt för ett livskraftigt Gävleborg. Vårt uppdrag är spännande och komplext. Oavsett vilken roll du har hos oss hjälper du invånarna i länet och gör nytta i samhället. Vi ligger i framkant i samhällsutvecklingen och satsar på att du som medarbetare ska få växa och utvecklas. Hos oss får du använda hela din kraft för att tillsammans med dina kollegor skapa framtidens Gävleborg.
Hälso- och sjukvårdsnämndförvaltningens cirka 6500 medarbetare arbetar tillsammans för att ge länets invånare de bästa förutsättningarna för ett aktivt liv med ökad livskvalitet. Genom att tillhandahålla god och nära vård i hela länet lägger vi grunden för ett starkt och friskt Gävleborg.
Sista dag att ansöka är 2025-11-09
