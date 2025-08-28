Undersköterska till Maria Ungdoms akut och heldygnsvård
Beroendecentrum Stockholm är Sveriges största beroendeklinik. Vi erbjuder stöd och hjälp till personer som har problem med alkohol, narkotika, läkemedel eller spel. Vår verksamhet innefattar akut- och heldygnsvård, lokal öppenvård och högspecialiserad vård. Vi är också en klinik som bedriver universitetssjukvård samt forskning och utbildning.
Erfaren undersköterska med hjärtat på rätt plats? Välkommen till oss på Maria Ungdoms akut och heldygnsvård!
Vi söker dig som inte bara är en skicklig undersköterska, utan också en empatisk, trygg och lyhörd person - någon som möter barn och unga i utsatta situationer med värme, respekt och professionalism.
Hos oss får du arbeta där det verkligen gör skillnad - varje dag.
Maria Ungdom är en sektion inom Beroendecentrum Stockholm, och försörjer regionen med beroendevård för unga upp till 20 år.
Hos oss möter du en vardag med både tempo och variation. Vi arbetar i ett nära samarbete med tvärprofessionella team bestående av undersköterskor, sjuksköterskor, sjukvårdsbiträden och läkare. Din insats är avgörande för helheten - och vi värdesätter din kompetens.
Du kommer även att ha en viktig roll i samverkan med patienters familjer, vårdgrannar och andra myndigheter, där din förmåga till gott bemötande och tydlig kommunikation blir nyckeln till en trygg vårdkedja.
Du är en person som:
Har erfarenhet som undersköterska, gärna inom barnsjukvård, akutvård eller liknande verksamhet.
Är inkännande, trygg och lyhörd - du förstår vikten av ett gott bemötande i tuffa situationer.
Trivs med att arbeta flexibelt i en miljö där tempot kan växla snabbt.
Är samarbetsinriktad och uppskattar teamarbete där allas kompetenser tas tillvara.
Har ett naturligt fokus på samverkan - med kollegor, patienters anhöriga och andra aktörer runt barnet.
Vad vi erbjuder
En stimulerande arbetsmiljö där din insats är betydelsefull varje dag
Kompetensutveckling
Kollegor som stöttar och inspirerar
Möjlighet att påverka och utveckla verksamheten
Anställningsform
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid, dag/kväll. Tillträde enligt överenskommelse. Urval och intervjuer sker löpande. Provanställning kan komma att tillämpas.
Anställningsvillkor
Vi erbjuder ett stimulerande arbetsklimat, friskvårdsersättning på 5000 kr, friskvårdstimme och fri sjukvård i öppenvård. Du får en individuellt anpassad introduktion som utgår från din kompetens och erfarenhet. Vårt schema är rullande på tre veckor. Som sjuksköterska inom dygnet runt verksamhet tjänar du in tid till en tidbank som motsvarar en veckas ledighet per år. Tiden kan tas ut i motsvarande tid, pengar eller pensionsavsättning.
Övrig information
Beroendecentrum tillämpar alkohol- och drogtester samt utdrag ur misstanke- och belastningsregistret i samband med nyanställning. Intervjuer sker löpande.
Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte behöver tas i anspråk för intern omplacering, enligt gällande regelverk.
Vid patientnära arbete inom Stockholms läns sjukvårdsområde:
• tillämpas registerkontroll före beslut om anställning enligt SLSO:s övergripande anvisning för registerkontroll vid anställning.
• ska medarbetare som kommer att ha patientkontakt genomgå nyanställningsundersökning, enligt gällande direktiv, vilket sker genom företagshälsovården innan anställning.
• krävs, förutom svensk yrkeslegitimation, goda kunskaper i svenska språket motsvarande nivå C1 enligt den gemensamma europeiska referensramen (GERS). Samma krav är vägledande vad gäller icke-legitimerad personal med patientkontakt.
Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO) är en av Sveriges största vårdgivare med 11 600 medarbetare. Vi erbjuder hälso- och sjukvård i Region Stockholms regi inom psykiatri, primärvård, geriatrik, ASIH, närakuter, somatisk specialistvård, habilitering och hälsa samt hjälpmedel. I samverkan med Karolinska Institutet bedriver vi forskning, utbildning och utveckling. https://www.slso.regionstockholm.se/.
