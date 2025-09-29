Undersköterska till Kristinelund
2025-09-29
Sundsvalls kommun är en av Norrlands största arbetsgivare med runt 8 000 medarbetare och över 300 yrken. Tillsammans fyller vi ett av de viktigaste uppdragen i samhället - att skapa nytta och värde för invånare, företag och framtida generationer. Oavsett verksamhet arbetar vi för samma sak, att vi ska vara en bra plats att bo, leva och verka på.
Just nu befinner vi oss i en spännande utvecklingsfas. Vi är en föregångare inom digital utveckling och artificiell intelligens, och leder arbetet med att skapa smarta lösningar för framtidens offentliga sektor.
Sundsvall har en central roll i den gröna omställningen i norra Sverige. Vi är övertygade om att de rätta platserna för den omställningen är här. Som kommun förbereder vi oss för att växa bland annat genom att bereda mark, skapa nya utbildningsplatser, marknadsföra kommunen och välkomna nya invånare från hela världen.
Vård- och omsorgsförvaltningen ansvarar för äldreomsorg, hälso- och sjukvård samt omsorg om personer med funktionsnedsättning. Medborgarens bästa ska alltid vara utgångspunkten för förvaltningens verksamhet.
Kristinelunds äldreboende är en trygg och levande arbetsplats med fem våningsplan. Här erbjuder vi somatisk vård, demensvård samt en finsktalande enhet. Vi står nu inför en spännande utveckling - hösten 2025 öppnar vi en helt ny och modern demensenhet på entréplanet.
Vi söker därför en engagerad och erfaren undersköterska som vill vara med på vår resa!
Tjänsten är en tillsvidareanställning på 85 %.Publiceringsdatum2025-09-29Arbetsuppgifter
Grunden i arbetet är att verkställa och utföra beviljade insatser. Du ger omvårdnad och service till vård- och omsorgstagare utifrån ett personcentrerat och etiskt förhållningssätt. Arbetet ska utföras professionellt, med lyhördhet och respekt för varje individ.
Tjänsten ger dig möjlighet att vara med och påverka samt forma verksamheten utifrån kommunens värdegrund och arbetssätt.
Arbetsuppgifter som ingår:
* Ge personcentrerad omvårdnad och service av god kvalitet.
* Vara delaktig i att upprätta och följa upp genomförandeplaner i nära samarbete med vård- och omsorgstagare.
* Utföra städ- och tvättuppgifter.
* Dokumentera enligt SoL och HSL i journalsystemet LifeCare.
* Hantera avvikelser i systemen Flexite och Stella.
* Handleda, exempelvis nyanställda.
* Bidra till verksamhetens och det egna arbetssättets utveckling.
* Utföra delegerade hälso- och sjukvårdsuppgifter enligt HSL.
Arbetet kräver att du kan arbeta obekväma arbetstider, inklusive helger och storhelger.Kvalifikationer
Du som söker är utbildad undersköterska eller har annan utbildning/kompetens som arbetsgivaren bedömer som likvärdig, samt har erfarenhet av vård- och omsorgsarbete inom demens. Du har goda kunskaper i svenska och kan uttrycka dig obehindrat i både tal och skrift. Du har även god datavana och grundläggande IT-kunskaper.
Som person har du en god förmåga att bemöta människor med olika bakgrund, behov och förutsättningar. Du kan läsa av och förstå personer med nedsatt kognition och har erfarenhet av att arbeta med BPSD-problematik. Du behöver kunna läsa och förstå dokumentation och ordinationer samt dokumentera enligt både SoL och HSL.
Du har lätt för att samarbeta, är lyhörd och smidig. Du lyssnar, kommunicerar och hanterar konflikter på ett konstruktivt sätt. Du tar ansvar för arbetsgruppens utveckling och bidrar aktivt till en god arbetsmiljö. Du är flexibel och har förmågan att snabbt anpassa dig till förändrade omständigheter. Dessutom är du trygg, stabil och har god självinsikt, ser relationer i ett professionellt perspektiv och kan tydligt skilja på det personliga och det yrkesmässiga.
Meriterande:
* Genomgången hel eller delar av Stjärnmärktsutbildningen
* Vana att arbeta med BPSD
Arbetsgivaren lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Välkommen med din ansökan!
ÖVRIGT
Innan en anställning på vård- och omsorgsförvaltningen begär vi att du visar upp ett giltigt utdrag från polisens belastningsregister. Du kan redan nu beställa ett belastningsregister för att påskynda rekryteringsprocessen: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/barn-annan-verksamhet/
Vi verkar för en drogfri arbetsmiljö och drogtest kan förekomma vid nyanställning av personal. Vi tillämpar rökfri arbetstid.
Vi arbetar aktivt för att öka mångfalden i våra arbetsgrupper. Vi ser gärna sökande med olika bakgrunder och erfarenheter.
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig söka tjänsten genom länken i denna annons.
Vi undanber oss alla erbjudanden om annonsering- och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Ersättning
