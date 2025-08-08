Undersköterska till Kista servicehus
2025-08-08
Stockholm - vår huvudstad med miljoner drömmar, förväntningar och ambitioner. Vi jobbar för alla som lever här idag och i framtiden. Nu söker vi dig som vill tänka stort, nytt och annorlunda med oss - för stockholmarna.
För dig som vill ha chansen att jobba mer för en meningsfull vardag för våra boenden finns nu chansen.
Välkommen till en arbetsplats där vi bryr oss om varandra, arbetar tillsammans och tänker nytt.
Välkommen till oss!
Vill du vara med och göra det möjligt för personer du möter att leva ett värdigt liv och känna välbefinnande? Vill du arbeta i en personlig och omväxlande miljö? Vi söker nu timvikarier till vår arbetsgrupp.
Välkommen till Kista servicehus!
Området omfattar Kista Servicehus, förebyggande enheten och dagverksamheter. och är en av utförarenheterna inom avdelningen Äldre, personer med funktionsnedsättning och socialpsykiatri. Kista servicehus flyttade in i nyrenoverade lokaler i maj 2022 och har 78 lägenheter. Vi finns lättillgängligt och är i närheten av Kista galleria, här har du nära anslutning till flera busslinjer, tunnelbanelinjer och pendeltåg.
Din roll
Som undersköterska ger du god omvårdnad och social omsorg till de äldre du arbetar med. Du är en hjälpande hand och stödjer vårdtagaren i det dagliga livet och med dennes sociala kontakter samt hjälper till att främja den funktionella förmågan hos den äldre. Du utför vård- och omsorgsarbete hos personer i deras egen bostad. Som undersköterska motiverar och stimulerar du de äldre utifrån deras individuella förutsättningar, behov och önskemål.Publiceringsdatum2025-08-08Kvalifikationer
Du ska ha gymnasieutbildning inom omvårdnadsprogrammet, hälso- och sjukvård eller annan utbildning som bedöms likvärdig av arbetsgivaren.
Då all kommunikation sker på det svenska språket, har du mycket goda kunskaper och kan använda språket i så väl tal som skrift.
Erfarenhet i yrket som undersköterska.
I arbetsuppgifterna ingår dokumentation därav söker vi dig som har dokumentationsvana.
För att trivas i rollen behöver vi dig som är trygg, stresstålig och har en personlig mognad. Du behöver vara serviceinriktad och lyhörd för vårdtagarens behov. Du värdesätter olikheter och förstår att olika bakgrund, kultur och grupptillhörighet kan påverka en själv och andra på olika sätt. Vidare har du god samarbetsförmåga och delar gärna med dig av egna kunskaper och erfarenheter samt är öppen för att lära dig av andra. Som undersköterska i servicehuset är du självgående, men samarbetar med andra i det gemensamma vård- och omsorgsarbetet. Empati är viktigt i mötet med andra människor därmed har du ett genuint intresse för att arbeta inom yrket. Du behöver ha pedagogisk insikt om människors olika förutsättningar och kunna anpassa ditt sätt att kommunicera därefter.
Vi kommer att lägga stor vikt vid de personliga egenskaperna.
Välkommen med din ansökan!Övrig information
Vi rekryterar utan det personliga brevet i denna rekrytering för att stärka fokus på de kompetenser och erfarenheter som efterfrågas för denna roll. Vid bedömningen av din ansökan kommer vi endast att utgå ifrån ditt CV och ett antal frågor du får besvara i samband med att du söker tjänsten. Vi önskar att du svarar konkret och kortfattat på frågorna, och att det finns en tydlig koppling mellan dina svar och ditt CV.
Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering.
Välkommen till Järva stadsdelsförvaltning!
För att möta dagens och framtidens utmaningar bildades Järva stadsdelsförvaltning 2023. I vår stadsdelsförvaltning utvecklar vi stöd och service med fokus på alla Järvabor. Våra verksamheter präglas av samarbete, mod, empati och respektfullt bemötande. Vi eftersträvar öppen kommunikation och respekt för olikheter och vi tror att mångfald och en jämn könsfördelning bidrar till att utveckla vår verksamhet. Vi hoppas att du som söker vill utvecklas tillsammans med oss.https://start.stockholm/om-stockholms-stad/organisation/stadsdelsforvaltningar/jarva/
kan du läsa mer om Järva stadsdelsförvaltning. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-08-22 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/4516". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Stockholms kommun
(org.nr 212000-0142) Arbetsplats
Stockholms stad, Järva stadsdelsförvaltning, Kista servicehus Kontakt
Maria Wenderlöf, Enhetschef 0850801486 Jobbnummer
9450134