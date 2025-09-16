Undersköterska till internmedicin, Danderyds sjukhus
2025-09-16
Är du en undersköterska som värdesätter god arbetsmiljö där humor och arbetsglädje får ta plats? Under våren 2025 flyttade avdelning 76 till en helt ny och modern sjukhusbyggnad! Samtidigt växer vi och utökar från 12 till 20 vårdplatser, varav 4 övervakningsplatser.
Det här är en fantastisk möjlighet att bli en del av vårt engagerade team och vara med och forma framtidens vård.
Är du nyfiken på att utvecklas tillsammans med oss? Välkommen att söka - vi ser fram emot att träffa dig!
Vårt anställningserbjudande
Vi erbjuder dig en bra introduktion, tydliga rutiner, kompetensutveckling och en god arbetsmiljö, men kanske det viktigaste av allt så erbjuder vi dig ett arbete med fantastiska kollegor.
Arbetet på avdelningen genomsyras av arbetsglädje, prestigelöshet, samarbete och flexibelt tänkande. Hos oss får och känner du att det går bra att fråga om allt. Oavsett yrkeskategori så hjälps vi åt och arbetar tillsammans på lösningar för att arbetet ska flyta på. Du får en individuellt anpassad inskolning.
Som anställd på Danderyds sjukhus får du ersättning för sjukvård, ett friskvårdsbidrag på 5000 kr per år och tillgång till det välutrustade personalgymmet Lyftet för endast 540 kr per år. Du erbjuds personalparkering till förmånligt pris samt personalbostad vid behov. Vi har förmånliga ersättningar för dig som är föräldraledig. Utöver det finns pension, semester, företagshälsovård, försäkringar och löneväxling.
Publicering sdatum2025-09-16Om tjänsten
Avdelning 76 har en inriktning på allmän internmedicin och våra patienter har ett brett spektrum av internmedicinska diagnoser. Vårt mål är omhändertagande och vård av den akut sjuka patienten. Hos oss får du en möjlighet att vidareutveckla en bred kompetens inom internmedicin. Vi har direktintag från akuten dygnet runt samt övertag från de övriga verksamhetsområden inom sjukhuset vilket gör att du kommer möta och vårda patienter med såväl akuta som kroniska sjukdomstillstånd.
Vi arbetar teambaserat, lär av varandra och har ett gott samarbete mellan professioner där patientens bästa är vårt gemensamma mål.Dina arbetsuppgifter
Arbetet som undersköterska är ett omväxlande arbete som innebär kvalificerad vård och omvårdnad av patienter. Vi arbetar i team kring våra patienter där teamen består av läkare, sjuksköterska, undersköterska samt paramedicinare. Vi sätter därför stor vikt att du är lyhörd inför andras behov; du känner av, lyssnar in och förmedlar information tydligt och rakt.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter innefattar utöver basal omvårdnad regelbundna kontroll av vitalparametrar, nutritionsbehov, venös-och kapillärblodprovstagning, katetersättning, såromläggning, EKG-tagning, mobilisering mm. Kvalifikationer
Utbildad undersköterska i form av gymnasieskolans Vård- och omsorgsprogram 3 år (2500 poäng), Vård- och omsorgsprogrammet, Komvux, tre terminer (minimum 1350 poäng) alternativt annan likvärdig undersköterskeutbildning. Vid annan likvärdig utbildning inom kommunal vuxenutbildning eller äldre utbildningar till undersköterska görs en individuell bedömning.
Önskvärt med erfarenhet från akutsjukvård.
Goda kunskaper i svenska i tal och skrift.
Du behöver ett bevis från Socialstyrelsen, alternativt omfattas av övergångsbestämmelser för undersköterskor, för att kunna anställas med titeln undersköterska. I annat fall kan du komma att anställas inom yrkeskategorin sjukvårdsbiträde.Dina personliga egenskaper
Vi söker dig som alltid sätter patienten först, tar ett stort ansvar för ditt eget arbete och vill vara med att utveckla vård och omvårdnad. Du har ett starkt engagemang, ser möjligheter och vill fortsätta utvecklas i din roll som sjuksköterska. Vi söker dig som sprider glädje och energi i teamet! Du är en positiv lagspelare som inspirerar och stöttar dina kollegor, har nära till skratt och ser humor som en del av en god arbetsmiljö.Övrig information
Tillsvidareanställning, provanställning kan tillämpas.
Dag, kväll-samt helgtjänstgöring.
Introduktion anpassad just för dig utifrån dina tidigare erfarenheter och individuella behov.
Personalförmåner i form av friskvård på 5000 kr/år, ersättning för sjukvård upp till högkostnadsskydd och tillgång till både inomhus- och utomhusgym på sjukhusområdet. Så ansöker du
Intervjuer sker löpande under ansökningstiden och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum. Varmt välkommen med din ansökan redan idag!
Att söka jobb i Region Stockholm
Vi eftersträvar jämställdhet och jämlikhet på vår arbetsplats och ser gärna sökande med olika bakgrund och förutsättningar.
Vi tar endast emot ansökningar via detta system. Ansök genom att klicka på knappen "Ansök". Ansökningar per brev eller e-post beaktas inte. Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt säljare av ytterligare jobbannonser.
Vårt rekryteringssystem kan inte hantera anonyma ansökningar eller sökande med skyddade personuppgifter. Om du har skyddade personuppgifter ber vi dig att kontakta den kontaktpersonen som finns angiven i annonsen. Din ansökan kommer då att hanteras utanför rekryteringssystemet. Du bör även vara försiktig med vilken information du lämnar i din ansökan och endast ta med information som är relevant för den aktuella befattningen.
Region Stockholm ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, regional utveckling och bidrar till kulturlivet. Varje dag, dygnet runt. I landets snabbaste växande region. Tillsammans skapar vi Europas attraktivaste storstadsregion.https://www.regionstockholm.se/jobb Ersättning
Ersättning
Individuell lönesättning
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/5158". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Stockholm
(org.nr 232100-0016) Arbetsplats
Danderyds sjukhus, Medicinska specialiteter, Allmän internmedicin Kontakt
Malin Gustafsson 08-12358314 Jobbnummer
9510238