Undersköterska till hudmottagning
Diagnostiskt Centrum Hud är den ledande aktören inom privat hudsjukvård i Sverige. Vi erbjuder högkvalitativ specialistvård för diagnostik och behandling av hudsjukdomar vid tolv kliniker runtom i landet. Vårt professionella och trevliga bemötande ger patienten bästa möjliga vårdupplevelse. Patienterna kommer till oss via avtal med regionerna, vårdförsäkring eller som privatbetalande.
Vår verksamhet växer och utvecklas ständigt vilket medför att vi behöver utöka vår arbetsgrupp ytterligare. Vill du arbeta med ett team av hudspecialister i ett expansivt företag där service, hög kompetens och arbetsglädje är i fokus? Då är du varmt välkommen som kollega i vårt engagerade team på Diagnostiskt Centrum Hud!
Den här tjänsten är förlagd på vår klinik på Apelbergsgatan 60, i centrala Stockholm som är vår största klinik. Arbetet kan förläggas på våra övriga kliniker i Stockholmsområdet vid behov. Publiceringsdatum2025-11-04Arbetsuppgifter
Nu söker Diagnostiskt Centrum Hud en undersköterska med intresse för hudsjukvård. Det här är en tillsvidareanställning med arbete förlagt på vardagar under kontorstider. Schema för aktuell tjänst ser ut följande: måndag kl 7:30-16, tisdag kl 7:30-16:00, onsdag kl 8:00-17:00, torsdag kl 7:30-15 och fredag kl 7:30-16:30.
Vi ser att du har undersköterskeutbildning, är van att jobba i team och har mycket god kommunikationsförmåga. Du kommer att arbeta nära läkare både under deras mottagningar och vid operationer. Sterilhantering ingår i dina arbetsuppgifter. Erfarenhet av hudspecialiteten eller mottagningsarbete är meriterande. Du behöver vara villig att transportera dig mellan våra kliniker i Stockholm vid behov. Övriga arbetsuppgifter kan innefatta bokning av patienter, journalföring, remisshantering, patientrådgivning samt beställning av material. Vi erbjuder ett gott arbetsklimat och fina förmåner.Kvalifikationer
Undersköterskeutbildning - Skallkrav
Erfarenhet av hudsjukvård - Meriterande
Du är en person som:
Bemöter både patienter och kollegor med värme och respekt.
Brinner för omvårdnad och känner ett stort ansvar för din uppgift.
Hanterar utmaningar på ett konstruktivt sätt, bibehåller ett gott humör även under högt arbetstempo.
Är flexibel och lösningsorienterad. Hjälper till där det behövs och hittar win-win-lösningar genom ett prestigelöst fokus på det gemensamma målet.
Är mycket trygg i din yrkesroll och trivs med att arbeta både självständigt och i team.
Har en god kommunikationsförmåga och mycket goda kunskaper i svenska i tal och skrift. Ersättning
