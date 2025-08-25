Undersköterska till Höjdenhemmet
Lerums kommun / Undersköterskejobb / Lerum Visa alla undersköterskejobb i Lerum
2025-08-25
, Härryda
, Partille
, Göteborg
, Mölndal
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Lerums kommun i Lerum
Lerums kommun är känd för sina natursköna platser med sjöar och skog. Kommunen har 3200 medarbetare och 43 000 invånare men räknar med att växa rejält inom de närmsta åren. Lerum ligger endast 20 minuters resväg från Göteborg och står idag inför en utvecklingsintensiv period med många spännande projekt på gång, allt ifrån skola till bostäder. Kommunen arbetar för att säkra både god service, hög välfärd och ett blomstrande företagsklimat.
Höjdenhemmets äldreboende består av två demensavdelningar och två somatiska avdelningar. Vi söker nu en ny undersköterska till demensavdelningarna. Vi har ett tätt samarbete över huset och du förväntas kunna arbeta på samtliga avdelningar vid behov.Publiceringsdatum2025-08-25Arbetsuppgifter
I ditt arbete som undersköterska har du ett professionellt bemötande till såväl boende, anhöriga och kollegor. Du kommer att stödja boende i deras vardag mot uppsatta mål i genomförandeplanen. Att arbeta med delegering och ta på sig nya delegeringar är nödvändigt likaså att självständigt föra social dokumentation och upprätta genomförandeplaner på dator i Treserva.
Att arbeta utifrån personcentrerat arbetssätt ses som en självklarhet i vårt arbete. Som medarbetare har du en aktiv roll i att bidra till arbetsplatsens utveckling och ha ett lärande förhållningssätt gentemot kollegor. Du kommer driva ombudsroller och ansvarsområden i nära samarbete med vår gruppsamordnare och specialistundersköterska.Kvalifikationer
Vi ser att du som söker ska vara utbildad undersköterska och har tidigare erfarenhet av arbete med personer med demenssjukdom. I arbetet krävs att du klarar av att arbeta på delegation av legitimerad personal och har god datorkunskap. Det krävs goda kunskaper i svenska i både tal och skrift.
Som undersköterska trivs du med att innehållet i arbetet ofta förändras samt att arbeta tillsammans med kollegor i ett team som lyfter fram varandras styrkor. Du skall känna dig trygg i din yrkesroll och med din kunskap skall du kunna handleda kollegor i det dagliga arbetet.
Att stödja våra boende till en meningsfull tillvaro ger dig energi och glädje. Du är professionell, lyhörd och respektfull i ditt bemötande. Du har hög kunskap inom omvårdnad och ett driv att lära nytt och pröva nya metoder.
Alla kollegor förväntas samarbeta på ett flexibelt sätt över huset för att bäst använda varandras kompetens och våra resurser.
Arbete förekommer dag, kväll och helg. Tillträde sker efter överenskommelse.
Före erbjudande om anställning ska ett godtagbart utdrag ur Polismyndighetens belastningsregister uppvisas. Du beställer själv hem belastningsregister.
Rekrytering sker löpande, välkommen att skicka in din ansökan redan idag!
ÖVRIGT
Utvecklingen i Lerums kommun ska vara hållbar och vår styrning utgår från de globala målen i Agenda 2030.
Vi tror att våra olikheter berikar och utvecklar individen, verksamheten och samhället positivt. Som arbetsgivare arbetar Lerums kommun aktivt för jämställdhet och mångfald och mot all form av diskriminering och kränkande särbehandling.
Vi värnar om en god arbetsmiljö där du kan kombinera arbete och fritid. Som anställd hos oss får du tillgång till en rad förmåner, som friskvårdsbidrag och personalvårdsprogram. Läs mer om våra personalförmåner här: https://lerum.se/dina-formaner
Som anställd i Lerums kommun kan det förekomma krav på att använda personligt Bank-ID i tjänsten för legitimering i till exempel systeminloggning eller annan verifiering.
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen ber vi dig skicka in din ansökan via den här länken, och inte via e-post eller pappersformat.
Varmt välkommen med din ansökan!
Inför den här rekryteringen har vi redan tagit ställning till de rekryteringskanaler vi önskar använda. Vi undanber oss vänligen men bestämt att bli kontaktade för ytterligare erbjudanden om kompetensförmedling, annonserings- och rekryteringshjälp. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-14 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C274070". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Lerums kommun
(org.nr 212000-1447) Kontakt
Enhetschef
Katarina Bågenholm katarina.bagenholm@lerum.se 0302-52 20 77 Jobbnummer
9474799