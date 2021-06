Undersköterska till Hjärtintensivvårdsavdelning! - Västra Götalandsregionen - Undersköterskejobb i Göteborg

Tillsammans skapar vi på Sahlgrenska Universitetssjukhuset vård av högsta kvalitet med patienten i fokus. Med stort engagemang och ständigt lärande är vi ett av landets ledande universitetssjukhus. Vi bedriver allt från länssjukvård till nationell högspecialiserad vård. Genom intressant forskning har vi en inriktning mot framtidens sjukvård. I vårt arbete tar vi tillvara den bredd av kunskap och erfarenhet vi gemensamt har - Tillsammans med dig vill vi skapa värde för våra patienter.2021-07-01Vill du som undersköterska utvecklas inom ditt yrke? Välkommen att söka dig hit.Hjärtintensivvårdsavdelning (HIA) 93 är den vårdavdelning i Västra Götaland som bedriver högspecialiserad vård inom kardiologi med inriktning hjärtsvikt. Vår verksamhet är både planerad och av akut karaktär. Vi är en del av Verksamhetsområde Kardiologi sammanhängande vårdkedja där samarbete inom verksamhetsområdet är viktigt. Vi har ett stort länssjukvårdsuppdrag och våra patienter kommer från hela regionen men även från andra delar av Sverige då vi har ett rikssjukvårdsuppdrag inom hjärttransplantation.Vår avdelning består av elva vårdplatser och en HIA enhet om åtta vårdplatser där vi vårdar patienter med avancerad hjärtsvikt som är i behov av invasiv monitorering och i många fall inotropt stöd. Vi vårdar även patienter som i väntan på hjärttransplantation har behov av mekaniskt pumpstöd. Vår HIA enhet bemannas av dig med några års erfarenhet som undersköterska och genomgången internutbildning. Enheten har ett viktigt uppdrag i vården kring patienter med hjärtsvikt både i utredningsfasen men även i den akuta fasen.Vi erbjuderVi erbjuder en strukturerad bredvidgång under fyra veckors tid som varvas med internundervisning tillämpat för nya medarbetare. På enheten har vi avdelningsinstruktörer som utbildar och som håller i ett strukturerad och återkommande utbildningshjul. Vi erbjuder också i samarbete med Sahlgrenska Akademin kurser inom kardiologi. På enheten har vi ett antal stödfunktioner som underlättar i det dagliga arbetet, såsom instruktörer specialistsjuksköterskor inom hjärtsjukvård, receptarie, fysioterapeut och platskoordinator. Våra hjärt- och lungräddnings (HLR) instruktörer jobbar med utbildning och regelbunden HLR träning för all personal.Som undersköterska observerar du patientens kliniska tillstånd, uppmärksammar tecken på försämring, kontrollerar viktiga mätvärden och rapporterar eventuella avvikelser. Du jobbar patientnära och deltar i rondarbetet. Som undersköterska dokumenterar du mätvärden, fallriskbedömningar, nutritionsstatus och sårvård. Övriga arbetsuppgifter är provtagning, EKG och hantera det kontinuerliga hjärtövervaket som flertalet av patienterna har.Om digDu ska vara undersköterska. Meriterande är tidigare arbete inom slutenvård/akutsjukvård.Arbetet hos oss är stundtals intensivt och mycket kan hända samtidigt det ställer krav på att snabbt kunna ta beslut, samarbeta över gränser och agera professionellt mot såväl kollegor som patienter.Välkommen med din ansökan!