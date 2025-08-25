Undersköterska till Hjärtenheten
Region Jämtland Härjedalen, Hjärtenheten / Undersköterskejobb / Östersund Visa alla undersköterskejobb i Östersund
2025-08-25
, Krokom
, Åre
, Ragunda
, Ånge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Jämtland Härjedalen, Hjärtenheten i Östersund
Söker du ett utvecklande jobb där du får möjlighet att använda hela bredden av din kompetens? Välkommen till oss på hjärtenheten i Östersund!
På hjärtenheten blir du en viktig del av en stimulerande gemenskap. Vår verksamhet omfattar slutenvårdsavdelning, mottagning och ett modernt kranskärlslaboratorium (PCI-lab). På slutenvårdsavdelningen erbjuder vi 19 vårdplatser: 6 för hjärtintensivvård, 8 hjärtplatser och 6 endokrinplatser. Under dagtid får teamet stöd av en ledningssjuksköterska som koordinerar och leder arbetet.
Hos oss får du:
* Möjlighet att arbeta med både kardiologi och endokrinologi
* En varierande arbetsdag med både planerade och akuta insatser
* Stöd från erfaren och kompetent personal
* Goda utvecklingsmöjligheter
Vi söker dig som är undersköterska med intresse för slutenvård. Erfarenhet från kardiologisk vård intermediär vård eller intensivvård är meriterande. Du är noggrann, ansvarsfull och trivs med att arbeta både självständigt och i team.Publiceringsdatum2025-08-25Arbetsuppgifter
Hjärtenheten är en kardiologisk vårdavdelning med akut och planerad verksamhet med inriktning på hjärtsjukdomar som exempelvis hjärtinfarkt, hjärtsvikt och arytmier av olika slag. Arbetet innebär sedvanliga arbetsuppgifter som undersköterska på en akutvårdsavdelning, basal omvårdnad som ADL, för- och eftervård inför hjärtspecifika undersökningar och behandlingar, provtagning och såromläggningar med mera.
Som undersköterska arbetar man i nära samarbete med övriga undersköterskor och sjuksköterskor men även tillsammans med andra yrkeskategorier som finns tillgängliga på enheten eller i anslutning till som till exempel läkare och fysioterapeut. På enheten finns även sekreterare och personal som sköter patientkök, förråd och städ.
Tjänsten innebär rotationstjänstgöring.Kvalifikationer
Undersköterska Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C272915". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Jämtland Härjedalen
(org.nr 232100-0214) Arbetsplats
Region Jämtland Härjedalen, Hjärtenheten Kontakt
Chef
Felix Tverfjell felix.tverfjell@regionjh.se 063-154172 Jobbnummer
9474518