Undersköterska till Hjärtavdelningen
Region Västmanland / Undersköterskejobb / Västerås Visa alla undersköterskejobb i Västerås
2026-06-04
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Vill du göra verklig skillnad för patienter med hjärtsjukdom? På Hjärtavdelningen möter du ett sammansvetsat team, utveckling i vardagen och en kultur där vi hjälps åt och har roligt på jobbet.Publiceringsdatum2026-06-04Dina arbetsuppgifter
Som undersköterska är du en viktig del av teamet runt patienten. Du ger en trygg basal omvårdnad och stöttar patienter och närstående genom hela vårdförloppet. I arbetet ingår att ta EKG samt medverkar vid telemetriövervakning enligt rutin. Du utför provtagning och patientnära analyser, förbereder och assisterar vid undersökningar och behandlingar samt ser till att material och utrustning finns på plats.
Du dokumenterar i Cosmic enligt gällande riktlinjer och samarbetar tätt med sjuksköterskor, läkare och fysioterapeuter i det dagliga arbetet. Introduktionen anpassas efter din erfarenhet och du får interna utbildningar i EKG och hjärtsjukvård.
Om arbetsplatsen
Hjärtsektionen består av fem enheter: hjärtintensiven (HIA), hjärtavdelningen, hjärtdagvård, PCI-lab och hjärtmottagningen.
Vi har ett starkt fokus på kvalitet och utveckling, och är stolta över att ha rankats bland de bästa i landet inom hjärtinfarktvård. Vår kultur bygger på respekt, ansvar och samverkan – och på att vi stöttar varandra, skrattar tillsammans och tar gemensamt ansvar för våra patienter.Kvalifikationer
Vi söker dig som är utbildad undersköterska. Det är meriterande om du har erfarenhet inom yrket, med fördel från hjärtsjukvård. Erfarenhet från akutsjukvård är också meriterande. Om du har arbetat i journalsystemet Cosmic så ser vi även det som meriterande för tjänsten. Då du i rollen behöver kunna kommunicera i tal och skrift med patienter, anhöriga och kollegor krävs goda kunskaper i svenska språket. Övriga språkkunskaper är meriterande.
Som person är du trygg, stabil och har en god självinsikt. En arbetsdag hos oss kan snabbt förändras och du behöver klara av att ställa om i utmanande situationer och behåller ditt lugn och fokus. Att teamarbetet fungerar är avgörande för patientsäkerheten vilket ställer krav på att du har en god samarbetsförmåga. Du arbetar patientnära och är empatisk och lyhörd i ditt bemötande. Här finns mycket att lära så att vara nyfiken är bra och att alltid våga fråga om du är osäker.
För oss är det viktigt att du mår bra och trivs på jobbet därför erbjuder vi dig
anpassat introduktionsprogram för att du ska bli trygg och säker i din yrkesroll
möjlighet till kompetensutveckling genom exempelvis interna utbildningar
en arbetsplats för livets olika skeden, möjlighet till flexibel arbetstid inom vissa ramar
gratis träning på vårt fullt utrustade gym
friskvårdsbidrag 3000kr/år
Mer om dina förmåner finner du här: https://regionvastmanland.se/jobba-med-oss/dina-formaner/
Anställningsvillkor
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid med placering i Västerås.
Rotation dag/kväll och natt, vi tillämpar även Region Västmanlands arbetstidsmodeller.
Tillträde enligt överenskommelse.Så ansöker du
Välkommen med din ansökan senast 11 juni 2026.
När du ansöker ska du endast bifoga ditt CV och gärna relevanta betyg/intyg.
Du kommer också att få besvara ett antal frågor som ingår i vår urvalsbedömning.
Vi använder inte personligt brev i vår rekryteringsprocess.
Läs mer om regionens rekryteringsprocess och hur du utformar ett bra CV här: https://regionvastmanland.se/jobba-med-oss/att-soka-jobb-i-region-vastmanland/
Intervjuer är planerade att ske på plats på Hjärtavdelningen under vecka 26.
Information skyddad yrkestitel
Den 1 juli 2023 blev undersköterska en skyddad yrkestitel. Det innebär att du behöver ett bevis från Socialstyrelsen för att få använda titeln undersköterska inom vård och omsorg. Följ länken för att ansöka om skyddad yrkestitel: https://legitimation.socialstyrelsen.se/skyddad-yrkestitel-for-underskoterska/
Har du inget bevis kan du arbeta i vård och omsorg, men med titeln omvårdnadsassistent.
Om regionen
Om du vill veta mer om hur det är att jobba hos oss kan du se mer på regionens instagramkonto: https://www.instagram.com/regionvastmanland/
Vi i Region Västmanland ansvarar för hälso-, sjuk- och tandvård för alla som bor i länet. Vi jobbar också med allt från kollektivtrafik och kultur till näringslivsfrågor, utbildning och forskning. Tillsammans är vi 7 000 anställda, med 300 olika yrken, på tio orter. Vi finns mitt i det som påverkar människors liv. Varje dag. Tillsammans drivs vi av att skapa ett bättre samhälle för alla som bor och verkar här. Vi utvecklar och hittar nya lösningar för att möta människor – där dom är. Det är så vi kan leva upp till våra uppdragsgivares och invånares högt ställda förväntningar. Tillsammans gör vi skillnad. På riktigt.Vi tackar nej till dig som säljer alla slags rekryteringstjänster Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-11 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Västmanland
(org.nr 232100-0172), https://regionvastmanland.se/
721 89 VÄSTERÅS Arbetsplats
Region Västmanland Kontakt
Enhetschef hjärtavdelningen/HIA
Marie Stenius Svensson marie.stenius.svensson@regionvastmanland.se +4621173709 Jobbnummer
9946786