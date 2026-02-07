Undersköterska till hemvården Östra torn
2026-02-07
Vill du jobba med oss inom hemvården?
I ditt dagliga arbete är du en del av äldre människors vardag och arbetar med att stötta dem så att de kan leva ett så meningsfullt, självständigt och aktivt liv som möjligt.
Här i Lund arbetar vi aktivt med att ligga i framkant när det gäller digitala arbetssätt. Både när det gäller digitala insatser hos brukaren, men även i ditt arbete som medarbetare hos oss. Några exempel på detta är att vi använder oss av mobila trygghetslarm, digitala lås, https://lund.se/omsorg-och-stod/stod-i-hemmet/digital-hemvard
samt arbetsscheman och signering i telefon/platta. Vill du vara en del av resan in i den digitala framtiden?
Om rollen och dina arbetsuppgifter
Hos oss har du möjlighet att jobba i olika roller. Den som är fast omsorgskontakt ansvarar för att genomförandeplan upprättas och följs upp för sina brukare. Personalgruppen är uppdelad i mindre indelningar, med 2-3 fasta omsorgskontakter som tillsammans med en löpare, ansvarar för arbetet hos indelningens brukare. Det kan förekomma att de även besöker andra brukare.
Nu söker vi även dig som vill jobba som resurs, vilket innebär att du kommer att arbeta även inom vår fyrling. Fyrlingen omfattar hemvårdsområdena Rosen, Tuna/Thulehem, Östra torn och Linero.
Ditt arbete styrs av individernas behov. En arbetsdag kan bestå av att ge stöd och hjälp med personlig omvårdnad, omsorgsarbete, medicinska insatser på delegation från sjuksköterska och annat som den du stöttar behöver hjälp med. Dokumentationen sker i Lifecare. I din roll ingår även att medverka till att verksamheten utvecklas och håller god kvalité.
Nu söker vi undersköterskor för tillsvidareanställning eller längre vikariat. Vi erbjuder alla att arbeta heltid, vilket innebär 36 timmar och 20 minuter i veckan. Alla jobbar varannan helg. Du schemaläggs antingen dagtid eller kvällstid (ej blandade scheman). Arbetstiden om du jobbar dag är från klockan 07:00 till 15:00. För dig som jobbar kväll är arbetstiden från 14:45 till klockan 22:45. Vilken arbetstid och roll passar dig bäst?
Vi söker dig som
- är utbildad undersköterska.
- erfarenhet av arbete inom omsorg är meriterande.
- För att kunna jobba i hemtjänsten krävs cykelvana och på vissa områden körkort.
- God kunskap i svenska språket krävs i både tal och skrift.
- Du behöver också ha god digital kompetens, exempelvis i samband med dokumentation.
Du är ansvarsfull, engagerad, flexibel och lyhörd - med brukare, anhöriga och kollegor. Du förstår hur viktigt det är att varje enskild person är delaktig och har inflytande över sin vardag.
Vi erbjuder dig
Som medarbetare hos oss erbjuds du en rad förmåner med fokus på balans, trygghet och hälsa. Lunds kommun är en stor organisation med många spännande verksamheter och möjligheter för medarbetare till utveckling. Som medarbetare får du även tillgång till vår förmånsportal där du enkelt kan se dina förmåner och administrera dessa. https://lund.se/arbete-och-lediga-jobb/sa-ar-det-att-arbeta-med-oss/det-har-ger-vi-dig-som-medarbetare
Om arbetsplatsen
Hemvården Östra torns lokaler ligger på Mobilvägen 12. Här finns restaurang och tillgång till gym i våra trevliga, moderna lokaler. Här arbetar vi tillsammans under samma tak; undersköterskor, vårdbiträden, chef, samordnare, planerare, administratör och HSL-personal. Vi har veckovisa möten och utbildningar tillsammans i teamet. Det är lätt att ta sig hit med cykel, bil, buss eller spårvagn. Brukarna finns i närområdet och vi tar oss till dem med cykel.
Lunds kommuns hemvård är indelad i ett flertal, geografiska områden. I varje område arbetar undersköterskor och vårdbiträden i team med hälso-och sjukvårdspersonal under ledning av en enhetschef. Till varje område hör en enhetsadministratör och samordnare. Vi erbjuder service-, omvårdnads- och hemsjukvårdsinsatser dygnet runt till kommunens brukare. Följ oss gärna på instagram; @hemvardochhalsaPubliceringsdatum2026-02-07
Ansök genom att bifoga ditt CV. I den här rekryteringen har vi valt att ta bort det personliga brevet och ersatt det med urvalsfrågor. Att besvara frågorna är en förutsättning för att din ansökan ska anses komplett.
Vi tillämpar löpande urval under ansökningstiden.
För snabbare hantering; bifoga dina betyg/intyg och beställ "Utdrag ur belastningsregistret för egen kontroll" via www.polisen.se.
Utdraget ska vara oöppnat och tas med till intervju med chef.
Aktuell lönebild för olika befattningar i Lunds kommun hittar du här: https://lund.se/arbete-och-lediga-jobb/sa-ar-det-att-arbeta-med-oss/lonestatistik
Välkommen med din ansökan!
Inför anställning till tjänster där vård- och omsorgsarbete ingår behöver du kunna uppvisa ett godtagbart utdrag ur belastningsregistret:https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/kontrollera-dina-uppgifter-i-belastningsregistret/
För arbete inom LSS behöver du dessutom beställa: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/barn-med-funktionsnedsattning/
Inom vård- och omsorgsförvaltningen arbetar ungefär 3 400 medarbetare för att äldre människor och personer med funktionsnedsättning ska kunna leva ett aktivt, socialt och meningsfullt liv på sina villkor. Vi ansvarar bland annat för kommunens äldreboenden, hemtjänst, stöd till personer med funktionsnedsättning, hemsjukvård och träffpunkter för seniorer. Hos oss står varje individs behov i centrum, och våra verksamheter kännetecknas av delaktighet, valfrihet, flexibilitet och kvalitet med respekt för den enskildes integritet och självbestämmande.
Här får du plats att växa. Inom Lunds kommun sätter vi kunskapen i centrum och skapar möjligheter att utvecklas i arbetslivet. Vi erbjuder en inkluderande arbetsmiljö, och chans att påverka och göra skillnad. Vill du bli en av oss? Ersättning
