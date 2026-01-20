Undersköterska till Hemvården
2026-01-20
Är du undersköterska och tycker om att arbeta flexibelt, självständigt och med ett positivt synsätt? Då tror vi att den här tjänsten passar dig. Varmt välkommen med din ansökan!
Tibro är en västsvensk kommun med drygt 11 000 invånare som präglas av engagemang och samverkan. Här finns ett brett näringsliv med en unik kompetens om möbler, inredning och logistik och ett rikt föreningsliv med många framstående idrottare. Här finns en medskapandekultur och en samarbetsanda som sticker ut.
Tibro kommun, som är Tibros största arbetsgivare, jobbar målmedvetet med utveckling och erbjuder invånarna en mycket uppskattad kommunal service. Med ledorden tillsammans, hållbart och nära strävar vi efter att forma ett hållbart samhälle socialt, ekonomiskt och klimatmässigt. Med engagemang, omtanke, samverkan och handlingskraft löser vi framtidens utmaningar och skapar mervärden tillsammans!

Arbetsuppgifter
Ditt huvudsakliga uppdrag är att ge god omsorg och vård för personer med beviljade insatser. Besöken är planerade och sker i vårdtagarens enskilda hem, men vi besvara även oplanerade larm. Du kommer ingå i en arbetsgrupp av ca 48 medarbetare och 2 chefer inom hemvården.
Grunden är rehabiliterande arbetssätt och att skapa goda relationer till vårdtagaren och deras anhöriga, där varje vårdtagare är unik och ska känna delaktighet och inflytande. Inom Hemvården arbetar vi i team kring vårdtagaren. Du samverkar i det gemensamma omsorgs- och vårdarbetet och deltar aktivt i arbetsplatsens kvalitets- och utvecklingsarbete.
Du arbetar utifrån ett rullande grundschema på 6 veckor. I schemat kommer även resurspass förekomma där du förväntas täcka på andra enheter vid behov.Kvalifikationer
Vi söker dig som är utbildad undersköterska och har ett genuint intresse för att arbeta med människor.
Du är en person med god samarbetsförmåga och stort ansvarstagande samt har ett professionellt bemötande.
Du ska kunna ta egna beslut och arbeta självständigt. Du ska ha goda datakunskaper och kunna uttrycka dig väl i svenska, både i tal och skriftligt.
Körkort klass B är ett krav.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Intervjuer sker löpande under rekryteringsperioden.
Intervjuer sker löpande under rekryteringsperioden.

Tibro kommun har valt rekryteringskanal och tackar därför vänligt men bestämt nej till att bli kontaktad av rekryteringsföretag.

Ersättning
Sista dag att ansöka är 2026-02-08
Socialtjänsten, Tibro kommun

Kontakt
Enhetschef Hemvården
Charlotte Karlsson charlotte.karlsson@tibro.se 0504-18495
