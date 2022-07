Undersköterska till Hemtjänstens Hus

Kumla kommun / Apotekarjobb / Kumla

2022-08-01



Vi söker nu undersköterskor till Hemtjänstens hus.Hemtjänsten i Kumla kommun utgår från lokaler i centrala Kumla. När du arbetar som undersköterska i hemtjänsten kommer du arbeta i en av våra grupper och ha ett nära samarbete med sjuksköterskor, arbetsterapeut och enhetschef.Vi ska ge bästa möjliga service, omsorg och vård till kommunens invånare utifrån fattade biståndsbeslut. För att lyckas med det behöver vi kompetenta och engagerade medarbetare som trivs med att arbeta med människor och drivs av att utveckla verksamheten.Vi arbetar efter vår värdegrund där individens behov står i centrum. Våra verksamheter kännetecknas av delaktighet, valfrihet, och kvalitet med respekt för den enskildes integritet och självbestämmande.2022-08-01Som undersköterska inom hemtjänstens får du ett varierande, utmanande och flexibelt arbete där du får träffa brukare i deras egna hem. Du kommer träffa människor i olika skeden i livet, med olika behov och inom alla åldrar.Hemtjänsten utför insatser i hemmet hos brukare efter biståndsbeslut enligt Socialtjänstlagen samt uppdrag från Sjuksköterska, arbetsterapeut samt sjukgymnast enligt HSL (Hälso- och sjukvårdslagen).Exempel på arbetsuppgifter:OmvårdnadsinsatserServiceinsatser, ex. städ och inköpDokumentation samt upprättande av genomförandeplaner.Du har godkända slutbetyg som undersköterska.Då du kommer att jobba i en grupp som cyklar till brukarna så är det viktigt att du kan cykla. Vi använder både vanliga cyklar och elcyklar.Eftersom arbetet kräver kommunikation och dokumentation behöver du kunna uttrycka dig väl på svenska i tal och skrift.Meriterande:Goda IT-kunskaperErfarenhet av dokumentationssystem så som Life Care alternativt procapita.Tidigare erfarenhet inom vård- och omsorgs arbeteVi lägger stor vikt vid personlig lämplighetRekrytering kommer att ske löpande under annonseringstiden.ÖVRIGTDu söker tjänsten via Offentliga jobbs elektroniska ansökningsblankett. Tillsättningen av tjänsten kommer grunda sig på de uppgifter du lämnar och därför är det av största vikt att du är noggrann när du fyller i din ansökan.Vi undanber oss kontakt med annonsörer och bemannings- och rekryteringsföretag.Kumla kommun är en tillväxtkommun som ligger centralt i Örebro län och har drygt 22 000 invånare. I kommunen finns framgångsrika företag, ett rikt kultur- och fritidsutbud, god kommunal service samt utmärkta kommunikationer. Kumlas Vision 2025 innebär att vi alltid strävar efter att vara lite bättre. Genom att växa smart, satsa på barn och unga, ta hand om våra invånare och att ta tillvara på den närhet som finns blir vi lite bättre.Vi känner oss stolta över vårt Kumla! För att se lite av det som hände under 2021 klicka här:Varaktighet, arbetstidHeltid. Schema. Arbetstiden är schemalagd dag/kväll, helg samt storhelger. TillsvidareanställningEnligt avtal.Sista dag att ansöka är 2022-08-23Kumla kommun6850589