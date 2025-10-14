Undersköterska till hemtjänsten 97,3% dagtid långtidsvikariat
2025-10-14
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
En av våra medarbetare ska börja studera så nu söker vi på Team Skeppargatan en undersköterska för arbete inom hemtjänsten. Tjänst på 97,30% på dagtid med arbete varannan helg.
Att jobba inom hemtjänsten är ett "luftigt" yrke - man får röra sig fritt och se mycket, det uppskattar många. Och så träffar man så intressanta personer, säger Marianne Andersson på Vardagas hemtjänst.
Inom Vardaga är vi i ständig utveckling. Hos oss kan du växa som person samtidigt som du gör skillnad för andra. Vår kultur genomsyras av våra värderingar - respekt, ansvar, enkelhet och kunskap.
Hos oss får du: * Roligt och rörligt arbete som är socialt * Förmånsportal med rabatter och erbjudanden * Coachande och stöttande chefer nära dig * Tydliga arbetssätt för att ge den bästa omsorgen till våra kunder * Friskvårdsbidrag, skobidrag och arbetskläder
Vi har kollektivavtal, tjänstepension och tillhörande försäkringar. Om rollen Din uppgift är att stötta äldre personer med beslut på hemtjänst boende på Östermalm. Arbetet består bland annat av att hjälpa äldre personer i deras egna hem med personlig omvårdnad, serviceinsatser såsom inköp och städ och svara på trygghetslarm. I arbetsuppgifterna ingår även att utföra social dokumentation. Tack vare dig kan våra kunder fortsätta att bo kvar hemma och behålla sitt levnadssätt och sina vanor. Samtidigt utvecklar du värdefull kunskap om omvårdnad, service och åldrande. Du deltar i arbetet med att hålla en god kvalitet och utveckla våran verksamhet.
Om Vardaga Hemtjänst Team Skeppargatan Hos oss arbetar ca 60 medarbetare och vi bemannar hemtjänsten alla dagar i veckan. Vi har kontor nära tunnelbanan och våra kunder bor på Östermalm. Vi har en tydlig organisation när det gäller olika roller, rutiner och vad som förväntas av våra medarbetare ute hos kund. Det arbetar gruppchefer, verksamhetschef och helgansvariga som finns tillgänglig för att stötta dig i ditt arbete. Alla hemtjänstkunderna bor på Östermalm.
Tjänsten är ett vikariat med tillträde i november 2025 till och med 15 april 2026 med bra möjligt till förlängning eller en tillsvidareanställning. Tjänsten är på 97,30% och med tjänstgöring varannan helg och på vardagar med arbetstid 07.15-15.45 och 07.30 till 16.00 på helger.
Din erfarenhet och kunskap Vi söker dig som:
1. Är utbildad undersköterska. 2. Vill och kan jobba dagtid och arbeta varannan helg med arbetstid 07.15-15.45 och 07.30 till 16.00 på helger med ett fast rullande schema. 3. Är en kreativ person som vågar tänka själv och ta eget ansvar. 4. Är nyfiken på andra människor och har ett socialt förhållningssätt. 5. Tycker om att röra på dig (gå) då arbetet är rörligt och en del att gå utomhus. 6. Har goda kunskaper i social dokumentation, matlagning, städning och omvårdnad. 7. Duktig på att samarbeta med andra - kollegor, kunder, närstående och chefer. 8. Att du har erfarenhet av arbete inom äldreomsorgen. Team Skeppargatan fick lysande resultat i Socialstyrelsens senaste brukarsökningen om Vad de äldre tycker om sin hemtjänst. Övrigt
Lön: Vi tillämpar individuell lönesättning
Tillträdesdatum: I november 2025
Sista dag att ansöka är 28 oktober 2025
Tjänsten kan tillsättas innan annonstiden är slut och rekryteringsprocessen påbörjas omgående.
Registerkontroll: Utdrag ur belastningsregister skall uppvisas vid en eventuell anställning och beställes hos polisen.
Har du frågor? Kontakta gärna: Irina.potapoff-timoniemi@vardaga.se
via epost. Observera att det inte går att ansöka via E-post eller via telefonsamtal.
Om du vill veta mer om hur det är att jobba på Vardaga läs gärna mer och träffa några av våra medarbetare här.
Facklig kontakt: Kommunal, Team Ambea, Telefon: 010-442 90 32 , Mail: pvo.ambea.stockholm@kommunal.se
Välkommen att ansöka via knappen "Skicka ansökan" nedan. Vänta inte med att ansöka då vi gör urval löpande.
Inbjudan till chattintervju med Hubert AI
Som ett led i vårt arbete mot en rättvis och kompetensbaserad rekryteringsprocess har vi i denna process valt att samarbete med Hubert.ai
Efter ansökan kommer du att bjudas in till in en chatt-baserad intervju med vår virtuella rekryteringsassistent Hubert.
Genomför den gärna så fort du har möjlighet. Intervjun tar cirka 15 min att slutföra.
Kolla gärna denna artikel innan intervjun för tips och tricks: https://www.hubert.ai/insights/tips-och-rad-infor-din-forsta-hubert-intervju
Mer information om hur vi kommer behandla dina personuppgifter och dina rättigheter som registrerad hittar du här.
Om du blir kallad till en intervju behöver du kunna styrka att du har rätt att arbeta i Sverige, genom att uppvisa att du har medborgarskap inom EU/EES eller ett giltigt arbetstillstånd.
På Vardaga erbjuder vi en äldreomsorg där varje dag är lika viktig. Hos oss möter du expertis och trygghet på varje äldreboende, korttidsboende, i hemtjänst och dagverksamhet. Vi ska vara kvalitetsledande i allt vi gör och vår vision är att göra världen lite bättre, en människa i taget. Våra medarbetare arbetar med varje individs livskvalitet och trygghet i fokus. Vardaga ingår i företagsgruppen Ambea. www.vardaga.se Ersättning
Lön enligt överenskommelse
Sista dag att ansöka är 2025-10-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Vardaga AB
(org.nr 556469-9105) Arbetsplats
Vardaga Kontakt
Irina Potapoff-Timoniemi irina.potapoff-timoniemi@vardaga.se 073-7089451 Jobbnummer
9556850