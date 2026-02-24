Undersköterska till hemtjänsten
2026-02-24
Höjdpunkter med jobbet:
• Din insats gör verkligen skillnad
• Du arbetar i en utvecklande miljö
• Du har kompetenta och omsorgsfulla kollegor
Vi erbjuder heltidsarbete, mestadels dagtid och v:a helg.
Vi erbjuder även rena kvällsrader och v:a helg.
Sök till oss för en dialog. Vi erbjuder fast tjänst eller längre vikariat. Vi har som mål att bli den bästa hemtjänsten! Publiceringsdatum2026-02-24Arbetsuppgifter
Vi söker en engagerad undersköterska! Då flera av vår personal nu kombinerar studier med arbete söker vi Dig som skulle trivas inom hemtjänsten.
Hos oss arbetar du med sedvanliga arbetsuppgifter inom yrket, men i ett nytt och utvecklande arbetssätt. Du blir en del av ett mindre arbetslag där fokus ligger på Socialstyrelsens riktlinjer om fast omsorgskontakt. Det innebär ökad kontinuitet, trygghet och starkare relationer - både för våra kunder och för dig som medarbetare.
Som undersköterska hos oss ger du stöd till kunder i deras egna hem, med utgångspunkt i personcentrerad vård och omsorg. Ditt arbete bidrar inte bara till god omvårdnad, utan också till ökad livskvalitet genom närvaro, trygghet och social samvaro.
Arbetsuppgifterna är varierande och meningsfulla - från praktisk hjälp som måltider, personlig hygien, på- och avklädning och förflyttningar, till ledsagning, promenader och att bryta isolering. Du är en viktig del i att skapa trygghet och värdighet i kundens vardag.
Vi är en verksamhet som tänker framåt. Det innebär bland annat att du får arbeta med digitala verktyg som förenklar, effektiviserar och stärker kvaliteten i vården. Dokumentation och uppföljning sker i nära samverkan med andra professioner.
Hos oss får du ett arbete där ditt engagemang verkligen märks - och där du är med och utvecklar framtidens omsorg.Profil
Vi söker dig som är utbildad undersköterska, gärna med ett rehabiliterande synsätt.
• Du behöver ha god data/teknik vana, för att kunna ta dig an framtidens digitalisering inom vård och omsorg.
• Specialist kompetens inom demens, palliativ vård och psykiatri är meriterande.
• Vi söker dig som tycker om att arbeta med äldre
Om arbetsplatsen
Hemtjänsten består av fyra hemtjänstområden, nattpatrull och ett serviceteam.
Hemtjänsten utgår från Tibble, där vi har vår fina gemensamma lokal. Det finns teamledare och planerare som stöd i vardagen. I varje hemtjänstgrupp har vi omvårdnadslag med undersköterskor och vårdbiträden. Övergripande har vi planerare, teamledare, chefsassistenter och en bil- och digitaliseringstekniker.
Hemtjänstens uppdrag är att göra det möjligt för den enskilde att kunna bo kvar i sitt hem.
Vi erbjuder dig
För oss är det viktigt att alla våra medarbetare hittar en balans mellan jobb och hem, känner trygghet i sin anställning och en ökad livskvalitet genom att jobba i kommunen. Lyckas vi med det finns det goda förutsättningar att också lyckas med vår gemensamma uppgift, som är:
Vi gör det vi ska genom att ta gemensamt ansvar för vårt demokratiska uppdrag, använda våra resurser klokt och alltid hålla fokus på dem vi är till för.
Vi gör det bra och är stolta över vårt arbete och de resultat vi når, och vi välkomnar engagerade och modiga medarbetare som vill utveckla och förbättra tillsammans med oss.
Vi gör det tillsammans genom att samarbeta och lära av varandra. Dialogen är viktig för oss, och vi hittar nya lösningar tillsammans med dem vi är till för, med tillit, omtanke och respekt.
Vi strävar efter ett hälsofrämjande arbetsklimat, arbetstillfredsställelse, gemenskap och personlig utveckling. Kompetensutveckling är en självklarhet, och vi uppmuntrar våra medarbetare att vidareutvecklas genom kurser, utbildningar och nätverkande.
På vår hemsida har vi samlat information om hur det är att arbeta hos oss. För mer information vänligen se www.leksand.se/jobbahososs
För dig som sökande har vi möjlighet att erbjuda medflyttandeservice, se vidare www.rekryteringslots.se
Din ansökan
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Leksands kommun samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt via länken. Ansökningshandlingarna består av CV och personligt brev.
Legitimation för att verifiera din identitet behöver uppvisas vid en eventuell intervju. Det är standard i alla våra rekryteringsprocesser.
Sista ansökningsdatum
2026-03-09
Vi granskar CV:n och tar in på intervju, så det är bra om du skickar in din ansökan så fort som möjligt.
Välkommen med din ansökan! Ersättning
enligt ök. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
