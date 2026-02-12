Undersköterska till hemtjänsten
Storumans kommun är en till ytan stor kommun i Södra Lappland. Här bor cirka 6 000 personer, drygt hälften av dessa i tätortsområdena Storuman/Stensele och Tärnaby/Hemavan. För den som tycker om att leva aktivt och nära naturen finns ett fantastiskt utbud, sommar som vinter. Tänk dig att glida fram i ett välpreparerat skidspår i det magiska vinterljuset, en spegelblank fjällsjö en sommarkväll när solen aldrig vill gå ned, en myr i en glänta i skogen som lyser som guld av alla mogna hjortron eller en nykokt kopp kaffe i en solgrop i april. Allt detta och mer är upplevelser som finns tillgängliga i vår närmiljö. Vår kommun är inte bara ett ställe att bo på, utan en plats där du kan leva ett härligt liv. Storumans kommun är en samisk förvaltningskommun och vi värderar kunskaper i samiska språket och kulturen.
Vi söker en undersköterska till hemtjänsten i Storuman med omnejd. Som undersköterska i hemtjänsten utgör du en betydelsefull funktion i brukarens vardag. Vi erbjuder dig möjligheten att bidra till våra brukares chans till ett aktivt och innehållsrikt liv.
Din främsta uppgift är att utföra omsorg, omvårdnads- och serviceinsatser när du möter brukaren i hemmet. Genom attutgå från brukarens villkor och förutsättningar bidrar du till att förbättra dennes livskvalité och trygghet. Vanliga uppgifter ivår vardag är exempelvis:
• Promenader och sociala aktiviteter* Stöd vid måltidssituation* Hjälp vid påklädning och personlig hygien* Social dokumentationPubliceringsdatum2026-02-12Kvalifikationer
Vi söker dig som är utbildad undersköterska och har B-körkort. Du har även tidigare erfarenhet från arbete inomäldreomsorg och sjukvård. Vi tänker oss att du förstår vikten av ett gott bemötande mot brukare, anhöriga och kollegor. Duär en lagspelare med stor ansvarskänsla för såväl arbetsuppgifterna som för att bidra till ett gott klimat på arbetsplatsen.Social dokumentation är en viktig del i arbetet, vilket innebär att du behöver kunna uttrycka dig väl i det svenska språket ibåde tal och skrift. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
(org.nr 212000-2577), http://www.storuman.se Kontakt
Tf enhetschef
Ann-Louise Lundberg ann.louise.lundberg@storuman.se 0951-141 25 Jobbnummer
