Undersköterska till Hemtjänsten

Är du nyfiken och flexibel? Trivs du med att möta människor och vill ha ett händelserikt och varierande jobb där ingen arbetsdag är den andra lik? Då kan uppdraget inom hemtjänsten vara något för dig! Hemtjänsten har ca 130 medarbetare som bidrar till många kunders vardag genom den kommunala hemtjänsten. Vi arbetar för att man ska kunna leva ett självständigt liv utifrån egna förutsättningar. Uppdragen i Hemtjänsten präglas av att tillhandahålla vård och servicetjänster av högsta kvalitet.
Nu söker vi en engagerad undersköterskasom vill arbeta hos oss!
Vanliga uppgifter inom hemtjänsten är att uppmuntra, stödja och motivera vad gäller bl.a. personlig hygien, omvårdnad, måltider och aktiviteter. Vi utgår från brukarens behov och önskemål. Målet är att göra det möjligt för de äldre att, med upplevd trygghet och kvalitét, kunna bo kvar i sina hem så länge de själva önskar. Vi arbetar enligt Individens Behov I Centrum (IBIC). I arbetet ingår det att ha god dialog med omsorgstagare och dess anhöriga, det ingår även att dokumentera enligt socialtjänstens riktlinjer via dator samt hantera delegerade hälso-och sjukvårdsuppgifter.
I vår hemtjänstlokal förekommer även skötsel av exempelvis gemensamhetsutrymme, tvättstuga och personalrum. I arbetsuppgifterna och i ditt ansvar som medarbetare ingår att följa både kommunövergripande styrdokument samt enhetens rutiner och givna instruktioner för anställningen och det dagliga arbetet. Detta innebär t ex. att följa basala hygienrutiner, använda hjälpmedel och medicintekniska produkter samt ett ergonomiskt arbetssätt med mera.
I ordinärt boende arbetar vi med fast omsorgskontakt, vilket innebär att du med en tillsvidareanställning har ett speciellt ansvar gentemot en eller flera brukare. Inom ordinärt boende implementeras ständigt nya arbetssätt och digitalisering för att följa behovet i samhället. Du arbetar med mobiltelefon som arbetsinstrument och dokumenterar i systemet Treserva. Hos oss arbetar du både självständigt och tillsammans med dina kollegor. Arbetstiderna varierar och kan vara dag, kväll och helg. Vi använder oss av cykel som transportmedel och cyklarna tillhandahålls av arbetsgivaren.
Vi ansvarar även för områdets larmbesvaringar.
Om du arbetar inom hemtjänsten så behöver du vara förberedd på att husdjur kan finnas i våra brukares hem.
Hemtjänstens lokaler är på lokalen Helheten på Markörvägen i Strängnäs, nära Resecentrum. Arbetet hos våra brukare är i centrala Strängnäs.Kvalifikationer
Vi söker dig som har:
* giltig yrkeslegitimation som undersköterska
* goda kunskaper i det svenska språket, i både tal och skrift.
* god datorvana.
* B-körkort (då du kan komma att behöva köra vår larmbil).
Det är meriterande om du har:
* kunskap om och/eller vana av arbete med specialinriktning mot psykisk ohälsa, demens och palliativ vård.
* tidigare erfarenhet av att arbeta inom äldreomsorg.
Dina personliga egenskaper är viktiga för oss! Vi vill att du delar kommunens värdegrund: utveckling, respekt, öppenhet och tydlighet. En positiv inställning till arbetet och ett stort intresse av att arbeta med människor är grunden för att du ska trivas hos oss. Du är öppen, lyhörd och har lätt att samarbeta med andra men kan också arbeta självständigt när det krävs. Hos oss är ingen dag den andra lik och du trivs med variation och kan lätt ställa om ifall oförutsedda händelser sker i arbetet. Du har förmåga att skapa förtroende och inger trygghet, samtidigt som du är stabil och har gott tålamod. Du är lugn och kan stödja, vägleda och handleda brukare i vardagen.
Välkommen med din ansökan redan idag, urval och intervjuer sker löpande. Vid anställningsintervju ber vi dig att visa giltig legitimation, samt studieintyg/betyg/diplom.
ÖVRIGT
Välkommen till Strängnäs kommun! Strängnäs kommun har drygt 39 000 invånare och är strategiskt belägen i Mälardalen med utmärkta kommunikationsmöjligheter. Här är det nära till storstaden Stockholm nås med tåg på under 50 minuter, och ännu närmare ligger Eskilstuna. Vår kommun är en attraktiv plats för både boende och arbete, där du får möjlighet att göra verklig skillnad för samhället och dess invånare.
Hos oss finns en mängd meningsfulla och utmanande arbetsuppgifter, med möjligheter att växa och utvecklas i din yrkesroll. I Strängnäs kommun arbetar över 2 500 kunniga och engagerade medarbetare, som alla bidrar till att skapa en positiv vardag för invånarna. Vi värdesätter en arbetsplats där alla känner sig inkluderade och där det finns utrymme att påverka.
Vi arbetar aktivt utifrån en värdegrund som präglas av respekt, öppenhet, utveckling och tydlighet. Vi ser i vår årliga medarbetarundersökning att våra medarbetare trivs. Vi hoppas att du vill vara en del av vårt team och tillsammans med oss bygga framtidens Strängnäs. Tillsammans skapar vi en starkare kommun och gör varandra bättre.
Strängnäs kommun tillämpar rökfri arbetstid för att skapa en hälsosam arbetsmiljö för alla medarbetare, kollegor och brukare.
Ansökningsprocess och personuppgiftshantering:
* Som sökande ansvarar du för att dokumentera din kompetens tydligt, så att vi kan göra en saklig och rättvis bedömning av din ansökan.
* Vid arbete med barn och ungdomar krävs utdrag ur polisens belastningsregister innan anställning.
* Strängnäs kommun hanterar dina personuppgifter i enlighet med gällande lagstiftning. Du kan läsa mer om vår personuppgiftshantering på vår hemsida: https://www.strangnas.se/kommun-och-politik/overklaga-beslut-rattssakerhet/personuppgifter-i-strangnas-kommun
Strängnäs kommun har valt mediekanaler för denna rekrytering och undanber därför kontakt med annonssäljare och rekryteringstjänster.
Vi ser fram emot att få veta mer om dig och hur du vill bidra till Strängnäs framtid. Ersättning
