Undersköterska till hemtjänst Natt, Norra Innerstaden
2025-12-30
Stockholm - vår huvudstad med miljoner drömmar, förväntningar och ambitioner. Vi jobbar för alla som lever här idag och i framtiden. Nu söker vi dig som vill tänka stort, nytt och annorlunda med oss - för stockholmarna.
Norra innerstadens stadsdelsområde består av de centrala delarna av Stockholm, Norrmalm och Östermalm. Här arbetar vi för att ge våra 155 000 invånare den bästa verksamheten inom bland annat förskola, socialtjänst, äldreomsorg och stadsutveckling. Vi välkomnar dig som vill vara med och göra skillnad för invånarna i Norra innerstaden.
Välkommen till oss
Den kommunala hemtjänsten i Norra innerstadens stadsdelsförvaltning har under 2025 startat nattpatrull för fasta nattinsatser samt åtgärdar trygghetslarm under natten.
Våra områden är Östermalm, Norrmalm samt Kungsholmen. Enheten är Stjärnmärkt via Svenskt Demenscentrum, vilket betyder att vi är specialiserade på personcentrerad vård och omsorg för personer med kognitiv svikt/sjukdom.
Vi erbjuder
Vi erbjuder en tillsvidareanställning natt. Som anställd hos oss har du rätt till friskvårdsbidrag och möjlighet att köpa ett mycket förmånligt årskort till Stockholms stads simhallar inkl. gym.
Din roll
Som undersköterska på natten arbetar du med erfarna och utbildade kollegor, där ni har ansvar för omvårdnadsinsatser samt svarar och åtgärdar trygghetslarm. Rollen kräver ett flexibelt arbetssätt och ett gott samarbete med kollegorna.
Tillsammans med dina kollegor planerar och organiserar du vården och arbetar för en god omvårdnad utifrån individens behov. Vi arbetar personcentrerat med de äldre i fokus. Arbetet innebär både akuta och planerade insatser vilket gör att du behöver kunna fatta självständiga beslut.
Din kompetens och erfarenhet
Du behöver ha:
Undersköterskeutbildning samt bevis för skyddad yrkestitel från socialstyrelsen
Erfarenhet av hemtjänst, helst natt
God vana av dokumentation och informationsöverföring
God kunskap i det svenska språket i tal och skrift
B-körkort
Det är meriterande om du har:
Erfarenhet av arbete i larmpatrull för hemtjänsten
Erfarenhet av nattarbete
Gått utbildning i ergonomi och första hjälpen
Lokal kännedom om områdena Östermalm, Norrmalm och Kungsholmen
Som person är du självgående och serviceinriktad. Stor vikt kommer att läggas vid dina personliga egenskaper.
För att få arbeta med äldre och personer med funktionsnedsättning i deras hem, hos Stockholms stad måste du visa ett utdrag från belastningsregistret. Utdraget ska inte vara äldre än 6 månader från utfärdande datum. Innan du påbörjar din anställning som undersköterska i nattpatrullen kommer du även genomgå en hälsoundersökning.
Här kan du ansöka om utdrag från belastningsregistret och då väljer du "Utdrag för att kontrollera egna uppgifter": https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/kontrollera-dina-uppgifter-i-belastningsregistret/
