Undersköterska till hemtjänst/hemsjukvård Lund
Agaten Hemtjänst AB / Undersköterskejobb / Lund Visa alla undersköterskejobb i Lund
2026-02-20
, Lomma
, Staffanstorp
, Burlöv
, Kävlinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Agaten Hemtjänst AB i Lund
, Staffanstorp
, Kävlinge
, Karlstad
, Uppsala
eller i hela Sverige
Undersköterska till privat hemtjänstutförare
Vill du arbete hos en privat hemtjänstutförare där omtanke, kvalitet och respekt för individen står i centrum?
Vi söker nu en engagerad och ansvarstagande undersköterska till vår hemtjänstverksamhet. Har du vidareutbildning eller erfarenhet inom kognitiv svikt eller kognitiv sjukdom är detta ett plus. Tjänsten gäller som undersköterska i ett team som motiverar/stödjer personer med kognitiv svikt/sjukdom. Teamet samarbetar med två Silviasystrar som finns tillgängliga för handledning och stöd.Publiceringsdatum2026-02-20Om tjänsten
Som undersköterska hos oss arbetar du med att ge trygg och professionell omsorg till våra kunder i deras egna hem. Du blir en viktig del av deras vardag och bidrar till att skapa livskvalitet, självständighet och trygghet. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Arbetsuppgifterna består bland annat av:
Personlig omvårdnad och stöd i dagliga aktiviteter
Medicinska insatser enligt delegering
Social samvaro och trygghetsskapande arbete
Dokumentation enligt gällande lagar och rutiner
Serviceinsatser såsom inköp, tvätt och städning (finns anställd personal som oftast tar städning och tvätt)
Vi söker dig som:
Är utbildad undersköterska gärna
Har ett professionellt och varmt bemötande
Är ansvarstagande, flexibel och självgående
Trivs att arbeta både självständigt och i teamet
Har goda kunskaper i svenska, både tal och skrift
Har B-körkort
Vi erbjuder
Arbete hos en privat utförare med fokus på kvalitet och individanpassad omsorg
Ett engagerat och stöttande arbetsklimat
Möjlighet till kompetensutveckling
Anställningsvillkor enligt kollektivavtalSå ansöker du
Skicka din ansökan med CV och personligt brev. Urval och intervjuer sker löpande. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-31
E-post: hind.abood@agatenhemtjanst.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Agaten Hemtjänst AB
(org.nr 556897-8877)
Råbyvägen 45 (visa karta
)
224 78 LUND Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Enhetschef
Hind Abood hind.abood@agatenhemtjanst.se 0763229560 Jobbnummer
9754869