Undersköterska till hemtjänst dag och kväll
Anja Och Dennis Hemservice AB / Undersköterskejobb / Stockholm Visa alla undersköterskejobb i Stockholm
2026-01-14
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Anja Och Dennis Hemservice AB i Stockholm
Anja & Dennis Hemservice söker utbildade undersköterskor och vårdbiträden
Vill du vara med och göra skillnad - varje dag?
Vi på Anja & Dennis Hemservice söker nu engagerade och utbildade undersköterskor och vårdbiträden som vill arbeta dag- och kvällstid samt helger inom hemtjänsten i Farsta stadsdel.Publiceringsdatum2026-01-14Om tjänsten
Som medarbetare hos oss arbetar du med sedvanliga uppgifter inom hemtjänst:
• Omvårdnad
• Social samvaro
• Matlagning
• Städning
• Inköp
• Ledsagning
• Avlösning
Du utgår från vårt kontor i Farsta Centrum, och arbetar med kunder som bor inom Farsta stadsdel. Vårt team är på plats dygnet runt, och vi har ett nära samarbete för att ge våra kunder den bästa omsorgen.
Vem är du?
För att söka tjänsten krävs att du är utbildad undersköterska eller vårdbiträde.
Vi söker dig som:
Har erfarenhet av arbete inom hemtjänst
Är trygg i din yrkesroll
Är flexibel, stresstålig och noggrann
Har ett gott bemötande och sprider positiv energi
Värdesätter gemenskap och samarbete med kollegor
Tidigare erfarenhet från vård och omsorg, t.ex. inom äldreboende eller annan hemtjänstverksamhet, är meriterande.
Övriga krav och önskemål
Du bör kunna cykla, då vi arbetar aktivt för en hållbar och miljövänlig hemtjänst
Du behöver behärska svenska i tal och skrift, då dokumentation och kommunikation är viktiga delar av arbetet
B-körkort är meriterande men inget krav
Vi ser gärna att du kan börja omedelbartOm företaget
Anja & Dennis Hemservice är ett växande företag med hjärtat i Farsta. Vi är stolta över vårt engagerade team och det arbete vi gör för våra kunder. Hos oss får du en arbetsplats där gemenskap, kvalitet och omtanke står i centrum.
Välkommen med din ansökan!
Skicka din ansökan till oss på Anja & Dennis Hemservice - vi och våra kunder ser fram emot att träffa dig! Vi tar endast emot ansökningar via mail. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-13
OBS! Vi tar endast emot ansökningar via mail. Tacksam om ni ställer eventuella frågor via mail.
E-post: jobb@adhemservice.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Utbildad USK". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Anja och Dennis Hemservice AB
(org.nr 556845-1644), http://www.adhemservice.se
Munkforsplan 33 (visa karta
)
123 47 FARSTA Arbetsplats
Anja & Dennis Hemservice AB Kontakt
Rekrytering och bemanningsansvarig
Jennifer Janneh jobb@adhemservice.se Jobbnummer
9683021