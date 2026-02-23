Undersköterska till hemsjukvården på Älvsjö vårdcentral!
2026-02-23
Vi söker en erfaren undersköterska som brinner för patienter och patientarbete i hemsjukvård.
VÄLKOMMEN TILL ÄLVSJÖ VÅRDCENTRAL - en regiondriven resultatenhet med välfungerande rutiner, bra introduktion och engagerad och kompetent personal. Vi är en medelstor/större vårdcentral med ca 70 anställda och ca18 000 listade patienter. Du kan läsa mer om oss på Älvsjö vårdcentral (regionstockholm.se)
Vi erbjuder:
Inom SLSO finns goda möjligheter för att du som medarbetare ska utvecklas och bli riktigt bra inom din profession. På vårt intranät finns information för dig som nyanställd som stöd i din introduktion när du börjar hos oss. Vi har ett antal obligatoriska utbildningar och utöver detta finns ytterligare möjligheter till kompetensutveckling.
Vi erbjuder också våra medarbetare förmåner såsom flexibla arbetstider, friskvårdsersättning, fri öppen hälso- och sjukvård samt tjänstepension mm. Du kan läsa mer om det på Förmåner hos Stockholms läns sjukvårdsområde (regionstockholm.se)Publiceringsdatum2026-02-23Dina arbetsuppgifter
Alla förekommande arbetsuppgifter som undersköterska i hemsjukvård. Detta görs utifrån individuella delegeringar där det krävs att du klarar kunskapsprov samt visar praktiskt att du har de kunskaper som krävs för uppdraget.Kvalifikationer
Undersköterska med bevis för skyddad yrkestitel från Socialstyrelsen och behörighet att verka inom svensk sjukvård. Erfarenhet av att ha arbetat i svensk sjukvård, gärna hemsjukvård är meriterande. Att kunna cykla och köra bil är ett absolut krav för anställning. Erfarenhet av journalsystemet TakeCare är ett krav.
Anställningsform:
Tillsvidareanställning på heltid. Provanställning kan komma att tillämpas. Arbetstid måndag-fredag. Tillträde efter överenskommelse.Dina personliga egenskaper
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet och att du passar in i arbetsgruppen.
Personlig mognad
Självständighet
Initiativtagande
Flexibel
Energisk
Samarbetsförmåga
Empatisk förmåga
Muntlig kommunikation
Serviceinriktad
Strukturerad
Kvalitetsmedveten
Övrig information:
Vi kommer löpande att gå igenom ansökningar och kan kalla till intervju innan sista ansökningsdag.
Varmt välkommen med din ansökan!
Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte behöver tas i anspråk för intern omplacering, enligt gällande regelverk.
Vid patientnära arbete inom Stockholms läns sjukvårdsområde:
• tillämpas registerkontroll före beslut om anställning enligt SLSO:s övergripande anvisning för registerkontroll vid anställning.
• ska medarbetare som kommer att ha patientkontakt genomgå nyanställningsundersökning, enligt gällande direktiv, vilket sker genom företagshälsovården innan anställning.
• krävs, förutom svensk yrkeslegitimation, goda kunskaper i svenska språket motsvarande nivå C1 enligt den gemensamma europeiska referensramen (GERS). Samma krav är vägledande vad gäller icke-legitimerad personal med patientkontakt.
Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO) är en av Sveriges största vårdgivare med 11 600 medarbetare. Vi erbjuder hälso- och sjukvård i Region Stockholms regi inom psykiatri, primärvård, geriatrik, ASIH, närakuter, somatisk specialistvård, habilitering och hälsa samt hjälpmedel. I samverkan med Karolinska Institutet bedriver vi forskning, utbildning och utveckling. https://www.slso.regionstockholm.se/.
Vi eftersträvar jämställdhet och jämlikhet på vår arbetsplats och ser gärna sökande med olika bakgrund och förutsättningar.
Region Stockholm ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, regional utveckling och bidrar till kulturlivet.
