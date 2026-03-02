Undersköterska till Hemsjukvården
Nu söker vi efter ytterligare undersköterska att stärka upp vårt härliga team på hemsjukvården.
Vi utgår från Hudiksvall och du jobbar dagtid, 40h/vecka.
Som undersköterska på hemsjukvården arbetar du självständigt med de uppgifter som faller inom ramen för din kompetens. Dagarna är varierande, du arbetar som en del i ett team med framför allt sjuksköterskor men även fysio- och arbetsterapeuter samt rehabiliteringsassistenter. Som undersköterska kan din arbetsdag bestå av provtagningar, såromläggningar, hantering av katetrar och vissa injektioner. Du planerar och lägger upp din dag själv, arbetar självständigt hemma hos patienterna och behöver därför vara trygg i dig själv och dina begränsningar.
Vi arbetar med patienten i fokus där individen själv är delaktig i sin vård. Du kommer självständigt leda ett förebyggande arbete tillsammans med patienten och övriga teamet. Profil
Vi söker dig som kan ta egna initiativ, har en förmåga att självständigt prioritera, planera och strukturera arbetsdagen samt är ansvarstagande, lyhörd och har en god samarbetsförmåga.
Vi önskar att du har minst 5 års erfarenhet av arbete som undersköterska, gärna med en bred kunskapsbank.Kvalifikationer
• Skyddad yrkestitel undersköterska (intyg från socialstyrelsen)
• Körkort
• Förmåga att uttrycka dig obehindrat på svenska, både i tal och skrift
Erfarenhet från liknande arbete är meriterande
Om förvaltningen
Vi finns här för människor. Vi erbjuder olika typer av stöd till barn, unga, familjer och vuxna som på något sätt har behov av våra insatser. Vi ger personer det stöd som behövs för att sedan av egen kraft komma vidare till arbete, studier eller på annat sätt få hjälp för att utvecklas. Vi tar hand om våra gamla när de behöver stöd i sin vardag. Vi är en av få kommuner i Sverige som har en samlad socialtjänst. Det innebär att myndighetsutövning samt behandlande och stödjande insatser finns i en och samma förvaltning. Det ser vi som en enorm styrka. Vi skapar värde för våra kommuninvånare och bidrar till ett gott och värdigt liv - för alla, oavsett förutsättningar. Vi lägger stor vikt vid tidiga insatser och förebyggande arbete, professionellt och individuellt anpassat stöd. Vi är en lärande arbetsplats - Vi gör varandra bättre genom vårt kvalitetsarbete med fokus på dem vi är till för. Vi är social- och omsorgsförvaltningen - en del av Hudiksvalls kommun.
Om Hudiksvalls kommun
Mitt i Sverige, vid den vackra hälsingekusten, ligger Hudiksvalls kommun - eller kanske mer känt som Glada Hudik. Här lever 37 600 glada hudikbor, och mer än hälften av oss bor på landsbygden.
I Hudiksvalls kommun är avstånden korta till det mesta man vill göra och det man behöver, och du får tid över till det som är viktigt i livet. Här finns närhet till kontrastrika miljöer, ett aktivt föreningsliv och ett näringsliv med stor handlingskraft - många världsledande företag har sitt säte i vår kommun.
Hudiksvalls kommun är den största arbetsgivaren i kommunen. Tillsammans är vi 3 800 medarbetare, inom 300 olika yrken, som varje dag jobbar för att skapa värde för dem vi är till för - våra kommuninvånare. Det är ett stort och viktigt uppdrag som ska genomsyras av trygghet, öppenhet, delaktighet och jämlikhet. På så sätt hjälps vi åt att bygga ett samhälle där alla människor är lika mycket värda.
Tänk på att inte skriva känsliga personuppgifter eller värderande information i din ansökan. Om du har skyddade personuppgifter vill vi att du ansöker genom att kontakta den rekryteringsansvariga som står i annonsen.
Din ansökan blir en allmän handling enligt offentlighetsprincipen.
Läs mer om vad vi som arbetsgivare kan erbjuda dig: www.hudiksvall.se/jobbahososs Ersättning
