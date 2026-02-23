Undersköterska till hematologmottagningen
2026-02-23
Verksamhetsområde blod- och tumörsjukdomar
Vi är Akademiska sjukhuset - ett av Sveriges ledande universitetssjukhus. Som länssjukhus och leverantör av högspecialiserad vård erbjuder vi vård till två miljoner människor i Mellansverige. Här händer det ständigt något - ett nytt liv föds, en mormor opereras, en kollega hyllas som hjälte. Hos oss får du uppleva både hårda prövningar och fantastiska händelser, i en stark gemenskap med kollegor. Se delar ur vår verklighet i vår fotoutställning; akademiskafotoutstallning.se. Välkommen med din ansökan!
Vår verksamhet
Vi behandlar patienter med blodsjukdomar av olika slag. Hematologmottagningen består av fyra delar; Hematologisk dagsjukvård inklusive en enhet på Gränby centrum för patienter i behov av cellgifter, blodtransfusioner, antibiotika och blodtappning; BMT-mottagning som utreder och följer upp patienter och donatorer i samband med blodstamcellstransplantation och en Läkarmottagning. Vi som bemannar mottagningen är fyra undersköterskor och sexton sjuksköterskor tillsammans med ett antal läkare.
Vi tar emot och behandlar patienter från hela Mellansvenska regionen (Uppsala, Dalarna, Gävleborg, Hälsingland, Södermanland, Värmland, Västmanland och Örebro län). Hos oss blir du en del av en verksamhet som är under ständig utveckling och där vi har ett nära samarbete mellan våra olika yrkesgrupper. Arbetet är varierande med både patientkontakt och administrativt arbete. Du blir en del av ett skickligt team som stöttar och hjälper varandra samtidigt som du kommer att arbeta självständigt i stor utsträckning.
Ditt uppdrag
Att arbeta som undersköterska på Hematologmottagningen är ett spännande arbete där du får möta människor i många olika situationer och åldrar. Vi månar mycket om bemötande och att vara tillgängliga för våra patienter.
Detta är en ny position hos oss där Du kommer att ingå i ett team med sjuksköterskor och läkare på vår Transplantations-/BMT-mottagning där vi utreder alla vuxna patienter och donatorer aktuella för blodstamcellstransplantation. Arbetet kommer att vara mycket självständigt vilket kräver stor initiativförmåga samt att kunna hålla många bollar i luften samtidigt. Du kommer att samarbeta både inom sjukhuset och med verksamheter i andra regioner. Dina arbetsuppgifter kommer bland annat vara att ta perifera blodprover, EKG, assistera och hantera benmärgsprover samt en hel del koordinering och annan administration. Du förväntas att självständigt planera för och utföra delar av teamets uppgifter på vår "BMT-mottagning".Publiceringsdatum2026-02-23Kvalifikationer
Vi söker dig som är utbildad undersköterska och har arbetat inom yrket i minst tre år. Du har sjukvårdsvana, gärna både från sluten- och öppenvård med goda kunskaper av perifer provtagning, EKG samt att kunna assistera benmärgsprovtagning tillsammans med läkare. Du behöver ha goda datorkunskaper och gedigen erfarenhet av att jobba självständigt i Cosmic. Du kommer att jobba i tidboken i Cosmic och planera, samordna och boka patienter som ska eller har genomgått en blodstamcellstransplantation. Du kommer även att ha mycket kontakt med patienter i processen när de ska genomgå/har genomgått en stamcellstransplantation.
Din kompetens
Viktigt för oss är att du tycker om att arbeta med människor och att du är en engagerad och positiv kollega som bidrar till en bra arbetsmiljö. Arbetet ställer höga krav på att du kan arbeta självständigt och är flexibel i ett växlande tempo. Om du tycker att du har detta kombinerat med nyfikenhet och noggrannhet kan du vara rätt för oss och vi för dig!
Vi erbjuder
Vi erbjuder en tillsvidareanställning med tillträde och lön enligt överenskommelse. Arbetet på mottagningen är dagtid, måndag-fredag. Hos oss får du förmåner som gör skillnad, läs om förmånerna här (https://regionuppsala.se/jobba-hos-oss/bli-var-nya-kollega/formaner/).
Vill du veta mer?
Avdelningschef Gun-Marie Jäger 072-2003872
Undersköterska Anna-Maria Andersson 018-6114329
Fackförbund nås via Region Uppsalas växel 018-611 00 00.
Vill du jobba med oss?
Välkommen med din ansökan via länken nedan. Urval sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas före sista ansökningsdag.
Region Uppsala värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten och ser gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.
Region Uppsala krigsplacerar all tillsvidareanställd personal utifrån totalförsvarets behov. Detta innebär för den enskilda medarbetaren inga förpliktelser i fredstid utan är enkom en planeringsåtgärd.
Inför beslut om anställning, sker kontroll av misstanke- och belastningsregister avseende samtliga arbetssökanden som i den sökta anställningen kan komma att arbeta inom psykiatrisk sjukvård, habilitering, vård av barn och ungdom eller tvångsvård av missbrukare, områden som omfattas av fakultativa registerutdrag. Detta gäller således alla som kommer att arbeta patientnära, även om arbetsuppgifterna i nuläget inte är tänkta att huvudsakligen innehålla arbete med ovan nämnda patientgrupper.
