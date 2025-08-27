Undersköterska till hårtransplantation

Adonis Estetik AB / Undersköterskejobb / Solna
2025-08-27


Vill du vara en del av ett professionellt och engagerat team som arbetar med avancerade hårtransplantationer och estetiska behandlingar? Vi söker nu en undersköterska som vill utvecklas tillsammans med oss och bidra till att ge våra patienter bästa möjliga vård och upplevelse.

Publiceringsdatum
2025-08-27

Om tjänsten
Som undersköterska hos oss blir du en viktig del av operations- och behandlingsarbetet. Du kommer att:
Assistera läkare och sjuksköterskor vid hårtransplantationer
Förbereda patienter och behandlingsrum
Utföra moment inom patientvård och instrumenthantering
Bidra till en trygg, professionell och omtänksam miljö för våra patienter

Vi söker dig som
Är utbildad undersköterska
Har noggrannhet, fingertoppskänsla och ett estetiskt öga
Trivs med att arbeta i team men också självständigt
Är serviceinriktad och bemöter patienter på ett empatiskt och professionellt sätt
Tidigare erfarenhet inom kirurgi/estetik är meriterande men inget krav - vi erbjuder intern utbildning

Vi erbjuder
Ett stimulerande och utvecklande arbete i en växande verksamhet
Möjlighet att bli specialist inom ett spännande område
Ett kompetent team med hög teamkänsla och god arbetsmiljö

Låter det intressant? Skicka in din ansökan redan idag!

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-26
E-post: info@adonissweden.se

Arbetsgivare
Adonis Estetik AB (org.nr 559204-1577)
Solna centrum, Solna torg 3 (visa karta)
171 45  SOLNA

Jobbnummer
9477914

