Undersköterska till hårtransplantation
Adonis Estetik AB / Undersköterskejobb / Solna Visa alla undersköterskejobb i Solna
2025-08-27
, Sundbyberg
, Stockholm
, Danderyd
, Lidingö
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Adonis Estetik AB i Solna
, Stockholm
eller i hela Sverige
Vill du vara en del av ett professionellt och engagerat team som arbetar med avancerade hårtransplantationer och estetiska behandlingar? Vi söker nu en undersköterska som vill utvecklas tillsammans med oss och bidra till att ge våra patienter bästa möjliga vård och upplevelse.Publiceringsdatum2025-08-27Om tjänsten
Som undersköterska hos oss blir du en viktig del av operations- och behandlingsarbetet. Du kommer att:
Assistera läkare och sjuksköterskor vid hårtransplantationer
Förbereda patienter och behandlingsrum
Utföra moment inom patientvård och instrumenthantering
Bidra till en trygg, professionell och omtänksam miljö för våra patienter
Vi söker dig som
Är utbildad undersköterska
Har noggrannhet, fingertoppskänsla och ett estetiskt öga
Trivs med att arbeta i team men också självständigt
Är serviceinriktad och bemöter patienter på ett empatiskt och professionellt sätt
Tidigare erfarenhet inom kirurgi/estetik är meriterande men inget krav - vi erbjuder intern utbildning
Vi erbjuder
Ett stimulerande och utvecklande arbete i en växande verksamhet
Möjlighet att bli specialist inom ett spännande område
Ett kompetent team med hög teamkänsla och god arbetsmiljö
Låter det intressant? Skicka in din ansökan redan idag! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-26
E-post: info@adonissweden.se Arbetsgivare Adonis Estetik AB
(org.nr 559204-1577)
Solna centrum, Solna torg 3 (visa karta
)
171 45 SOLNA Jobbnummer
9477914