Undersköterska till Ersta hospice vårdavdelning - Ideella Fören Ersta Diakonisällskap Med Firmaers - Undersköterskejobb i Stockholm

Ideella Fören Ersta Diakonisällskap Med Firmaers / Undersköterskejobb / Stockholm2021-04-07Vi på Ersta Sjukhus Hospiceklinik är en trygg arbetsplats. Vår senaste medarbetarundersökning visade att vi har ett starkt teamarbete, vi trivs på jobbet och vi har en stark ledning. Just nu söker vi dig som är intresserad av ett sommarvikariat med chans till förlängning.Vi vill nu stärka vårt team i sommar med ytterligare en undersköterska till våra fantastiska team. Dina kollegor är stabila, kompetenta, erfarna sjuksköterskor, undersköterskor, läkare, fysioterapeuter och kuratorer med lång erfarenhet och specialistkunskap inom palliativ vård. Du är aldrig ensam utan har alltid en duktig kollega bredvid dig varje pass.Ersta diakoni är Sveriges största ideella aktör inom vård och omsorg. Vi bedriver sjukvård, socialt arbete, utbildning och forskning, professionellt och utan vinstsyfte.Ersta Hospice är en specialiserad palliativ vårdavdelning med 20 vårdplatser. Vi har en personalgrupp som trivs här, och ett gott rykte som vi är måna om att leva upp till! Vi vårdar patienter i livets slutskede och möter patienter som har stort omvårdnadsbehov och många medicinsktekniska insatser. Varje patient har unika behov och vi strävar efter att se människan i varje möte. Vi bedriver vår verksamhet i nyrenoverade lokaler i huvudbyggnaden på Ersta sjukhus med makalös utsikt över vattnet.Vi är en jämställd arbetsplats och förenas i vårt starka engagemang för våra patienter.2021-04-07Arbetet som undersköterska på Hospicekliniken är självständigt, utvecklande och meningsfullt. Du möter svårt sjuka patienter i utsatta situationer, där du med din kompetens gör stor skillnad. Som undersköterska ansvarar du för omvårdnaden och samarbetar med undersköterskekollegor och sjuksköterskor.Vi söker dig som är undersköterska. Erfarenhet inom palliativ vård är meriterande. Du har god samarbetsförmåga, är lyhörd och kommunicerar på ett konstruktivt sätt.ÖVRIGTVi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund. Intervjuer kommer att ske löpande under ansökningsperioden.Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Alla dina uppgifter sparas på ditt CV-konto och du kan enkelt logga in och uppdatera dina uppgifter när du vill. Fyll därför i dina uppgifter så omsorgsfullt som möjligt för att ge en rättvisande bild av dig själv. Uppgifterna behandlas och sparas enligt personuppgiftslagen.Varmt välkommen med din ansökan!Varaktighet, arbetstidHeltid. Tidsbegränsad anställning, tillträde: Efter överenskommelse. Sommarvikariat med chans till förlängning.Enligt avtal.Sista dag att ansöka är 2021-05-02Ideella Fören Ersta Diakonisällskap Med Firmaers5675410