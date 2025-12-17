Undersköterska till Dalengeriatriken avd 82
Om oss
På Dalengeriatriken bedriver vi en vård där stort fokus ligger på den första bedömningen som görs av dig som undersköterska. Avdelningarna har 20-24 vårdplatser. Till din hjälp har du även medicinteknisk utrustning för att kunna agera snabbt, på kliniken finns till exempel kapacitet att analysera blodgaser och kapillärprover. Patienterna vi hjälper söker vård för bland annat KOL, hjärtsvikt, pneumoni och andra typer av infektioner. Intag sker dygnet runt och medelvårdtiden ligger på strax under en vecka.
Din roll
Vi erbjuder vi ett stimulerande arbete i en verksamhet som är specialiserad och ligger i framkant inom området. Här finns möjligheten att växa och utvecklas tillsammans med oss när vi skapar den moderna vården. Arbetet som undersköterska på avdelningen innebär att du tillsammans med sjuksköterskan i ditt team kommer att arbeta närmast patienten, vilket betyder att ni kommer vara en viktig komponent i att involvera patienten i vården och bevaka dennes intressen. I vårt multiprofessionella team kring patienten så samarbetar du även med fysioterapeut, arbetsterapeut, läkare, dietist, kurator samt avdelningens koordinatorssjuksköterska. Då det är mycket viktigt för patienten att vi har en helhetsbild över dennes situation läggs stor vikt på ett fungerande teamarbete. Medicintekniskt så ingår bland annat venprovtagning, katetersättning/hantering, såromläggningar, kontroll av vitalparametrar (NEWS2) och glukosprovtagning. Dokumentation sker i Take Care.
Vi erbjuder dig
Kompetensutveckling: Vi arbetar aktivt med kontinuerlig individuell kompetensutveckling. På Capio har du möjlighet att delta på interna och ibland externa utbildningar. För flertalet yrkeskategorier finns också kompetensmodeller framtagna.
Föreläsningar: På intranätet finns information om både interna och externa gästföreläsningar som du har möjlighet att gå på, oavsett om du arbetar eller inte.
Webbaserade utbildningar: På vår digitala utbildningsportal Capio Academy finns flera utbildningar att tillgå, för modernt lärande och enklare uppföljning. Du ges också en överblick på de utbildningar som du förväntas genomföra. Utbildningarna innefattar allt från vård och bemötande till brand, säkerhet, hållbarhet och IT.
Friskvårdsbidrag: Du får 3 000 kr/år i friskvårdsbidrag, som gäller allt från träning till avkoppling och kostrådgivning.
Fri sjukvård: Vi erbjuder ersättning för sjukvårdskostnader upp till högkostnadsskyddet.
Företagshälsovård: Vi samarbetar med Falck för arbetsrelaterad vård.
Gratis influensavaccin: För din, patienternas och verksamhetens skull får du som medarbetare tillgång till influensavaccinet varje år.
Motionslopp & friskvårdsaktiviteter: Vi genomför under året projekt som steg- och aktivitetstävlingar.
Hjälporganisationer: Vi bidrar kontinuerligt hjälporganisationer som till exempel Läkare utan gränser.
Kollektivavtal, ITP och mycket bra försäkringar.
Fruktkorg
10% rabatt på synfelsoperationer på Capio ögon.
Terminalglasögon och 30 % på privata glasögon och solglasögon
Önskeschema och flexibel arbetstid
Om dig
Undersköterska
Erfarenhet från sjukhusvård är ett krav
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet
Ett intresse/erfarenhet av patientnära vård och en vilja att vara med och driva utvecklingsarbete är meriterande
Du är prestigelös och bemöter människor med respekt. Du är intresserad av att bidra med din kunskap och entusiasm. Du förenar självständigt arbete med en mycket god förmåga att samarbeta. Du är positiv och ser möjligheter till utveckling inom verksamheten. Vi erbjuder alltid en individanpassad inskolning.
Anställningsform: Tillsvidareanställning med 6 mån provanställning Lön: Individuell lönesättning Arbetstid: Heltid/Deltid. Heltidsmåttet är 37h/vecka för dag-, kväll- och helgtjänstgöring Tillträde: Enligt överenskommelse
Vi hoppas att du tycker att det låter spännande och att du är nyfiken på att veta mer om oss.
Sista ansökningsdag är 2026-02-01 med att vi löpande gör urval rekommenderar vi dig att ansöka redan nu. Har du frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta enhetschef Saida Josefsson på e-post: saida.josefsson@capio.se
. Hoppas att vi hörs!
Varmt välkommen med din ansökan!
Publicerat: 2025-12-17
Sista dag att ansöka är 2026-02-01
