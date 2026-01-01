Undersköterska till centraloperation
2026-01-01
Verksamhetsområde Anestesi har cirka 450 engagerade medarbetare och tillsammans erbjuder vi högkvalitativ anestesi-, operations- och intensivvård. Vår verksamhet inkluderar även smärtcentrum och sterilcentral. På centraloperation i Gävle genomför vi varje år cirka 7 200 operationer, vilket inkluderar både planerade och akuta ingrepp. Vi servar alla opererande verksamheter inom Region Gävleborg och kombinerar spetskompetens med en systematisk satsning på kvalitet och patientsäkerhet. Tillsammans skapar vi en effektiv och framstående operationsverksamhet som vi är stolta över.
Vi söker nu en undersköterska som vill bli en del av vårt team och bidra till högkvalitativ vård på en av Sveriges modernaste operationsavdelningar!Publiceringsdatum2026-01-01Arbetsuppgifter
Som undersköterska har du en viktig roll för att få helheten att fungera. Du kommer att arbeta på både anestesi- och operationssidan med varierande arbetsuppgifter och med ett nära samarbete med våra anestesi- och operationssjuksköterskor. Arbetet på operationssalen är ett teamarbete där alla yrkeskategorier tillsammans i sina olika yrkesroller tillgodoser patientens behov.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
• förberedelsearbete inför och efter operation i samarbete med operations- och anestesisjuksköterska
• vara behjälplig med olika arbetsuppgifter kring patienten under operation.
Hos oss får du
• arbeta i en utvecklande och modern vårdmiljö där du är en viktig del av teamet
• engagerade och kompetenta kollegor där det alltid finns någon att rådfråga
• goda utvecklingsmöjligheter.
Vi bryr oss om dig som medarbetare och erbjuder förmåner som skapar trygghet, hälsa och utveckling oavsett var du befinner dig i livet. https://www.regiongavleborg.se/jobb-och-utbildning/jobba-i-region-gavleborg/dina-formaner/Kvalifikationer
För den här rollen ser vi att du har god samarbetsförmåga, är lyhörd och kommunikativ. Du är lugn och tillmötesgående i ditt bemötande och har vilja och intresse att hjälpa andra. Du tar gärna egna initiativ och har förmågan att planera och prioritera ditt arbete effektivt, även i pressade situationer. Vidare ser vi att du är flexibel och öppen för förändring vilket gör att du snabbt kan ställa om utifrån patientens och verksamhetens behov. Du trivs i ett högt arbetstempo och uppskattar en miljö som är både utmanande och utvecklande.
För denna roll ska du vara
• utbildad undersköterska.
Det är meriterande om du har erfarenhet av akut verksamhet samt erfarenhet av operationssjukvård.
Låter detta som din nästa utmaning? Vi ser fram emot att välkomna dig till vårt team.
I den här rekryteringen ber vi dig att inte skicka in ett personligt brev. I stället får du besvara urvalsfrågor som hjälper oss att bedöma alla sökande på ett mer likvärdigt och rättvist sätt. Det gör vår rekryteringsprocess både enklare och mer transparent för dig som söker.
Information om titeln undersköterska.
Den 1 juli 2023 blir undersköterska en skyddad yrkestitel. Det innebär att man kommer att behöva ett bevis från Socialstyrelsen för att få använda titeln undersköterska inom vård och omsorg.
Du kan ansöka om beviset från och med den 1 juli 2023. Har du inget bevis kan du fortsätta att arbeta i vård och omsorg, men med en annan titel än undersköterska. I Region Gävleborg innebär det att titeln i ditt anställningsavtal kommer att vara Omvårdnadsassistent tills att ditt bevis lämnas in.
ÖVRIGT
Med 7 500 medarbetare är vi länets största arbetsgivare. Det ger oss styrka att driva utvecklingen framåt för ett livskraftigt Gävleborg. Vårt uppdrag är spännande och komplext. Oavsett vilken roll du har hos oss hjälper du invånarna i länet och gör nytta i samhället. Vi ligger i framkant i samhällsutvecklingen och satsar på att du som medarbetare ska få växa och utvecklas. Hos oss får du använda hela din kraft för att tillsammans med dina kollegor skapa framtidens Gävleborg.
Hälso- och sjukvårdsnämndförvaltningens cirka 6500 medarbetare arbetar tillsammans för att ge länets invånare de bästa förutsättningarna för ett aktivt liv med ökad livskvalitet. Genom att tillhandahålla god och nära vård i hela länet lägger vi grunden för ett starkt och friskt Gävleborg.
