Undersköterska till Bräcke diakoni Hornstull - Stift Bräcke Diakoni - Apotekarjobb i Stockholm

Prenumerera på nya jobb hos Stift Bräcke Diakoni

Stift Bräcke Diakoni / Apotekarjobb / Stockholm2020-08-242020-08-24Vi är Stiftelsen Bräcke diakoni, en av Sveriges största non profitaktörer inom vård och omsorg.Vi har redan från början förstått att vård och omsorg behöver både hjärta och hjärna, och en stor portion medmänsklighet.För oss innebär det att utveckla och ta tillvara människors resurser och skapa inflytande över det dagliga livet och i det egna hemmet. Att bli sedd och respekterad är en grund för trygghet, trivsel och tillit. Vård och omsorgsboendet Hornstull är ett demensboende med 36 platser på Södermalm. Boendet har en akademisk profil vilket innebär i stora drag, vi slutar aldrig vara nyfikna och utvecklar boendet mellan teori och praktik.I rollen som undersköterska ingår du i ett tvärprofessionellt team. Du ska vara med att utveckla och förbättra verksamhetens nuvarande utbud i samråd med teamet. Vi lägger stor vikt vid att skapa hemkänsla och meningsfullhet i den boendes vardag. Fokus ligger på personcentrerad omvårdnad, aktiviteter/socialt innehåll i vardagen, omsorgsmåltid och kontaktmannaskap. Tillsammans med dina medarbetare planerar du boendes behov och önskemål.Vi söker dig som är utbildad undersköterska med minst 2 års erfarenhet från arbete inom demensvård.Du har god förmåga att kunna uttrycka dig på svenska i tal och skrift samt ha god datavana och kunskap i SoL-dokumentation. Du ser till de boendes behov och har förmågan att se vad varje enskild individ behöver. Du ska vara nyfiken, flexibel, arbeta självständigt, kunna hålla i gruppaktiviteter samt kunna planera och organisera det dagliga livet för våra äldreTjänsten är en tillsvidaretjänst på 70%. Tjänsten inleds med 6 månaders provanställning. Kollektivavtal finns. Tillsättning av tjänsten sker löpande under ansökningstiden. Så tveka inte att sända in din ansökan redan nu. Vi ser fram emot att höra från dig!Varaktighet, arbetstid70 %. Tillträde: 200901 TillsvidareanställningMånadslönSista dag att ansöka är 2020-09-20Stift Bräcke Diakoni5330256