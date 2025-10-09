Undersköterska till Bergum/Gunnilse hemtjänst
Vi är en ledande aktör inom hälsa vård och omsorg med höga ambitioner som erbjuder många möjligheter till utveckling. Vi söker dig som tillsammans med 10 000 kollegor vill vara med och göra det möjligt - i både handling och bemötande.
Vi är i en framtidsbransch och därför är det viktigt att visa vad vi står för och vad du kan få uppleva om du blir en del av oss. Det kommer bli en spännande resa mot världens bästa stad för ett långt och värdigt liv. Vi är Göteborg. Välkommen ombord!
Vi söker nu engagerade undersköterskor till Hemtjänsten Bergum/Gunnilse. En arbetsplats där du får ta ansvar, arbeta självständigt och samtidigt vara del av ett starkt team.
Hos oss står omsorgstagaren alltid i centrum, och vi arbetar nära hemsjukvården för att skapa trygga, individanpassade insatser. Som undersköterska är du ett viktigt stöd i människors vardag från personlig omsorg till serviceinsatser alltid med fokus på att stärka individens egna resurser.
Du blir kontaktperson för några omsorgstagare, planerar och följer upp insatser tillsammans med dem, och utför även hälso- och sjukvårdsuppgifter på ordination. All dokumentation sker digitalt, och vi ger dig utbildning i våra system.
Vi erbjuder ett arbete där varje dag gör skillnad med schemalagd arbetstid dag, kväll och helg. Vår gemensamma hemtjänstcentral ligger i Angered Centrum.KvalifikationerKvalifikationer
• Vi söker dig som är utbildad undersköterska, kan visa socialstyrelsens intyg om skyddad yrkestitel alternativt kan visa att du var anställd som undersköterska vid införandet av de nya reglerna,
• B-körkort och körvana eftersom arbetet kräver långa körsträckor.
• Eftersom vi kommunicerar och dokumenterar på svenska behöver du kunna svenska i tal och skrift.
• Datorvana så att du kan hantera digital dokumentation med dator och mobil.
Meriterande men inte ett krav:
• Du har cykelvana och kan tänka dig att använda el-cykel i arbetet.
• Erfarenhet från vård- och omsorgsarbete, gärna inom hemtjänst.Dina personliga egenskaper
Som undersköterska i hemtjänsten arbetar du självständigt men alltid med stöd av kollegor när det behövs. Du sätter omsorgstagarens bästa i fokus, tar ansvar för både dina och teamets uppgifter och kan fatta kloka beslut även under tidspress.
Arbetet är omväxlande och anpassas efter varje persons behov därför behöver du vara flexibel och trygg i att ändra arbetssätt när situationen kräver det.
Intervjuer sker löpande. Välkommen med din ansökan!
ÖVRIGT
Vi är Sveriges största kommunala vård- och omsorgsaktör. Hos oss får du:
• En arbetsgivare som främjar lika rättigheter och möjligheter oavsett bakgrund eller yrkeskompetens
• Trygg anställning
• Meningsfulla arbetsuppgifter
• Karriärmöjligheteroch kompetensutveckling
• Heltidsanställning med möjlighet till deltid
• Goda semestervillkor
• Friskvårdsbidrag, cykelbidrag samt andra rabatter och erbjudanden
Läs mer om våra förmåner här: https://goteborg.se/wps/portal/start/jobba-i-goteborgs-stad/sa-ar-det-att-jobba-hos-oss/formaner-och-lon
Före erbjudande om anställning ber vi dig uppvisa utdrag ur polisens belastningsregister tillsammans med giltig identitetshandling. Beställt utdrag ska vara oöppnat. Du ska själv begära ett utdrag från polisens belastningsregister vilket du kan göra via följande länk: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/kontrollera-dina-uppgifter-i-belastningsregistret/
Du ansöker via vårt rekryteringssystem i enlighet med GDPR. Har du skyddade personuppgifter? Ring rekryterande chef för att få reda på fler ansökningsalternativ istället för att skicka in en ansökan.
I denna rekrytering ansöker du utan personligt brev. När du söker kommer du få svara på frågor relevanta för tjänsten. Dina svar blir en viktig del av vårt urvalsarbete.
Enligt avtal.
Sista dag att ansöka är 2025-11-02
