Undersköterska till Bemanningspoolen för hemtjänst
2025-09-04
Vill du ha ett arbete där du varje dag gör skillnad? Som undersköterska är du oerhört viktig. Varje dag får du bidra till att vårdtagarna får en bra och trygg tillvaro med en god vård och omsorg. I bemanningspoolen för hemtjänsten arbetar vi med att stötta alla hemtjänstgrupper i Piteå Kommun. Vi hoppas du vill göra skillnad tillsammans med oss! Vi ser fram emot din ansökan!
Arbetsuppgifter
Sedan starten 2022 har tillsvidareanställda i bemanningspoolen för hemtjänst hjälpt till att bemanna verksamheter då ordinarie personal varit frånvarande. Med hög kompetens och erfarenhet utgör hemtjänstpoolen en viktig del för att bibehålla en hög kvalité på vård och omsorg för Piteå Kommuns medborgare. Arbetet erbjuder stor variation med många möten med nya människor i flera olika arbetsgrupper. Arbetsuppgifterna innebär bl.a. personlig omvårdnad och medicinska insatser.
Kvalifikationer
Vi söker dig som är utbildad undersköterska. Erfarenhet av att arbeta med målgruppen är ett krav. Du har goda kunskaper i svenska såväl skriftligt som muntligt. Arbetet ställer krav på dokumentation och det är meriterande om du har god datavana. För oss är det viktigt att du är trygg i din roll, empatisk och serviceinriktad. Eftersom arbetet och förutsättningarna snabbt förändras är det viktigt att du är flexibel och har en god samarbetsförmåga. Vi kommer att lägga stor vikt vid dina personliga egenskaper.
Körkort B och egen bil är ett krav.
Mer om tjänsten
Anställningarna är tillsvidareanställningar, heltid. Vi söker dig som vill arbeta dag, kväll, helg. (2 av 5 helger) Heltidsmått för anställningen är 36,32 h/vecka.
Piteå kommun erbjuder tillsvidareanställda en möjlighet till semesterväxling, du får mer information om detta vid en eventuell intervju.
Eftersom du arbetar i många olika verksamheter så har du reseersättning från ditt hem till alla arbetsplatser utom till en arbetsplats som räknas som ditt hemställe.
Övertidsersättning och förskjuten arbetstid ersätts med ett tillägg som för en heltid motsvarar 2500:-/månad.
Tillträde sker enligt överenskommelse.
Vi arbetar med löpande rekrytering vilket kan innebära att tillsättning av tjänster görs innan sista datum på annonsen.
Utdrag ur belastningsregistret kommer att krävas vid erbjudande om anställning. Du beställer själv registerutdraget hos polisen. Blanketten heter: Blankett för att kontrollera egna uppgifter-begäran från belastningsregistret för enskild person (442.3) www.polisen.se
Utdraget ska vara i obrutet kuvert och öppnas hos anställande chef.
Välkommen med din ansökan senast 2025-10-31.
Dina ansökningshandlingar är allmänna handlingar och hanteras enligt offentlighetsprincipen. Har du beslut om skyddade personuppgifter ber vi dig kontakta annonsens kontaktperson för alternativ sökväg.
Om arbetsplatsen
Socialtjänsten är en av kommunens åtta förvaltningar. Vårt gemensamma uppdrag är att skapa välfärd och hållbar samhällsutveckling. Tillsammans med pitebor, näringsliv och föreningar utvecklar vi Piteå till en ännu bättre plats att bo, leva och verka i.
