Undersköterska till Baggängens vårdcentral
Region Örebro län / Undersköterskejobb / Karlskoga Visa alla undersköterskejobb i Karlskoga
2026-07-06
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Vi söker dig som är undersköterska och vill ha ett betydelsefullt arbete på en arbetsplats med ett prestigelöst och gott socialt klimat och nära samarbete kring såväl patienter som t.ex. arbetstider. Baggängens vårdcentral har genom åren byggt upp ett gott rykte och tillsammans arbetar personalen målmedvetet för att behålla den goda arbetsmiljön. Här finns utmanande och omväxlande arbete liksom hög kompetens och lång erfarenhet bland personalen.Publiceringsdatum2026-07-06Dina arbetsuppgifter
I arbetet som undersköterska arbetar du med mottagningsarbete och ingår i ett team, men har även ett stort eget ansvar och jobbar självständigt. Mottagningsarbetet består bl.a. av såromläggningar, suturtagningar, ekg, blodtryck, administration mm. Även arbete i vårt laboratorium kommer ingå i uppdraget.
Att arbeta hos oss är ett varierande arbete där patienten står i fokus. Du är välkommen till oss där du bidrar med dina erfarenheter och kunskaper. Här finns också goda möjligheter till att utvecklas vidare inom olika områden. Baggängens vårdcentral finns i ett område med socioekonomiska utmaningar och flexibilitet är nödvändigt för att kunna svara mot de behov som finns.Kvalifikationer
Omvårdnadsutbildning med inriktning mot Hälso- och sjukvård: Kurserna Akutsjukvård 200p (tidigare sjukvård 200p) och Medicin2 100p (tidigare Medicinsk grundkurs 100p och Omvårdnad 150p). Alternativt motsvarande äldre utbildning. Erfarenhet från arbete som undersköterska på vårdcentral är ett krav. Meriterande är erfarenhet från laboratorium.
Arbetet kräver att du har god initiativförmåga, är flexibel och kan hjälpa till där det behövs. Både när det gäller patienter och medarbetare värdesätter vi en öppen och positiv attityd, naturligtvis med patienten i centrum. Stor vikt kommer läggas vid personlig lämplighet. Du har lätt att skapa bra möten med såväl patienter som kollegor. Att bidra till verksamhetens utvecklings- och förändringsarbete ser du som en naturlig del av ditt arbete.Så ansöker du
Ansökan ska innehålla personligt brev där du beskriver varför du söker tjänsten och vad du kan bidra med i kompetens, när du kan börja samt ett CV och betyg på lästa vårdkurser och eventuellt bevis från Socialstyrelsen om skyddad yrkestitel. Övriga intyg, betyg, examensbevis med mera ska lämnas vid en eventuell intervju. Om du har skyddad identitet ber vi dig att först ta muntlig kontakt innan inskick av handlingar sker.
Intervjuer sker löpande så vänta inte med att skicka in din ansökan.
Om du är eller tidigare varit anställd i Region Örebro län kommer vi ta interna referenser från din nuvarande eller tidigare chef, om du blir aktuell för anställning.
Kontroll av registerutdrag från Polismyndigheten kan komma att ske enligt aktuell lagstiftning.
Som anställd i Region Örebro län omfattas du av trygga kollektivavtal. Läs mer om villkor och förmåner.
Vi sätter löner individuellt och differentierat. Läs mer om lön och lönestatistik.
Vi krigsplacerar våra tillsvidareanställda och i vissa fall även visstidsanställda. Läs mer om vad det innebär.
Om verksamheten
Baggängens vårdcentral ligger i södra Karlskoga, i närheten av Karlskoga lasarett och ingår i Område nära vård. Området har till uppgift att tillhandahålla den vård som är vanligt förekommande, ofta återkommande eller kronisk och som därför behöver finnas geografiskt nära patienterna. Tanken med den nära vården är att knyta vård inom sjukhus, vårdcentraler och kommuner närmare varandra. Vi ska möta människor med komplexa behov och kronisk sjukdom på ett än bättre sätt och arbeta hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande för alla länsinvånare.
Region Örebro län är en av länets största arbetsgivare. Tillsammans med 11 000 kollegor kan du skapa ett bättre liv för de vi finns till för. Hos oss finns meningsfulla och samhällsviktiga jobb där du kan göra skillnad i invånarnas vardag, hälsa och livskvalitet. Dygnet runt, året om, ansvarar vi för hälso- och sjukvård, tandvård och länets kollektivtrafik. Vi har också det regionala utvecklingsansvaret i länet och ett uppdrag att bidra till kulturlivet.
Övrig information
Välkommen med din ansökan!
Vi har gjort vårt medieval för denna rekrytering och undanber oss därför erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annonsering. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-17 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "HoS:2026:551". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Örebro Län
(org.nr 232100-0164), https://www.regionorebrolan.se/
Box 1613 (visa karta
)
701 16 ÖREBRO Arbetsplats
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Karlskoga Kontakt
Tf. vårdcentralschef under semesterperioden
Ulrika Eriksson ulrika.eriksson@regionorebrolan.se Jobbnummer
9993234