Undersköterska till Baggängens vårdcentral
2025-09-03
Vi söker dig som är undersköterska och vill ha ett betydelsefullt arbete på en arbetsplats med ett prestigelöst och gott socialt klimat och nära samarbete kring såväl patienter som t.ex. arbetstider. Baggängens vårdcentral har genom åren byggt upp ett gott rykte och tillsammans arbetar personalen målmedvetet för att behålla den goda arbetsmiljön. Här finns utmanande och omväxlande arbete liksom hög kompetens och lång erfarenhet bland personalen.
Vårdcentralen ingår i Område nära vård. I området finns cirka 2 400 medarbetare inom elva olika verksamhetsområden. Nära vård innefattar vård som är vanlig, ofta förekommande och som finns geografiskt nära patienterna. I området finns primärvårdsverksamhet med vårdcentraler, vårdcentralsjourer, ungdomsmottagning, sjukvårdsrådgivning, asyl- och invandrarhälsa, den allmänt specialiserade vården på länets tre sjukhus och geriatrisk klinik samt verksamheter inom habilitering och hjälpmedel. Genom att utöka samarbetet mellan vårdcentraler, specialiserad sjukhusvård och länets kommuner skapar vi ännu bättre vård - hela tiden med patientens bästa i fokus.
Region Örebro län är en av länets största arbetsgivare och en viktig tillväxtmotor i regionen. Vi arbetar för människors hälsa, trygghet och välbefinnande och för länets utveckling. Hos oss finns spännande och viktiga jobb inom bland annat hälso- och sjukvård, tandvård, kollektivtrafik, kultur och näringslivsutveckling. Tillsammans skapar vi ett bättre liv.
Undersköterska till Baggängens vårdcentral
Dina arbetsuppgifter
I arbetet som undersköterska arbetar du med mottagningsarbete och ingår i ett team, men har även ett stort eget ansvar och jobbar självständigt. Mottagningsarbetet består bl.a. av såromläggningar, suturtagningar, administration mm. I arbetet ingår också att jobba på vårt labb. Att arbeta hos oss är ett varierande arbete där patienten står i fokus. Du är välkommen till oss där du bidrar med dina erfarenheter och kunskaper. Här finns också goda möjligheter till att utvecklas vidare inom olika områden. Baggängens vårdcentral finns i ett område med socioekonomiska utmaningar och flexibilitet är nödvändigt för att kunna svara mot de behov som finns.
Välkommen med din ansökan!
Vi har gjort vårt medieval för denna rekrytering och undanber oss därför erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annonsering.
Kvalifikationer
Vi välkomnar dig som är utbildad undersköterska, gärna med inriktning akutsjukvård enligt tidigare programstruktur, eller är utbildad undersköterska inom den nuvarande programstrukturen. För att kunna bedöma anställningsbarheten måste betyg på din vårdutbildning samt bevis från Socialstyrelsen om skyddad yrkestitel bifogas i din ansökan.
Erfarenhet från arbete som undersköterska är ett krav. Meriterande är erfarenhet från vårdcentralsarbete och gärna också från arbete på labb. Arbetet kräver att du har god initiativförmåga, är flexibel och kan hjälpa till där det behövs. Både när det gäller patienter och medarbetare värdesätter vi en öppen och positiv attityd, naturligtvis med patienten i centrum. Stor vikt kommer läggas vid personlig lämplighet. Du har lätt att skapa bra möten med såväl patienter som kollegor. Att bidra till verksamhetens utvecklings- och förändringsarbete ser du som en naturlig del av ditt arbete.
Så ansöker du
Ansökan ska innehålla CV, personligt brev och betyg på lästa vårdkurser samt eventuellt bevis från Socialstyrelsen om skyddad yrkestitel. Övriga intyg, betyg, examensbevis med mera ska lämnas vid en eventuell intervju.
Om du är eller tidigare varit anställd i Region Örebro län kommer vi ta interna referenser från din nuvarande eller tidigare chef, om du blir aktuell för anställning.
Kontroll av registerutdrag från Polismyndigheten kan komma att ske enligt aktuell lagstiftning.
Vi krigsplacerar våra tillsvidareanställda och i vissa fall även visstidsanställda. Läs mer om vad det innebär.
Läs mer här
Månadslön
Så ansöker du
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-21
Arbetsgivarens referens
Detta är ett heltidsjobb.
Arbetsgivare
Region Örebro Län
Region Örebro län
Kontakt
Vårdcentralschef
Anna-Lena Sandell 0586-66902 Jobbnummer
9490321